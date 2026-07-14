Háború :: 2026. július 14. 22:21 ::

Az iráni Forradalmi Gárda a regionális energiaexport leállításával fenyeget

Az iráni Forradalmi Gárda a regionális energiaexport leállításával fenyegetett - közölte kedden az iráni állami sajtó.

Amíg az Egyesült Államok "gonosz cselekedetei" folynak a térségben, addig "egy csepp olaj vagy gáz" sem fogja elhagyni a régiót - tolmácsolta a helyi média az iráni elithadsereg fenyegetését.

A Forradalmi Gárda az Irán elleni újabb amerikai csapásokra utalva közölte, hogy az Egyesült Államok agressziójának nem lesz más eredménye, mint a Hormuzi-szoros megnyitásának késleltetése.

A Forradalmi Gárda közölte azt is, hogy kedden rakéta- és dróntámadásokat mért az Egyesült Államok létesítményeire Kuvaitban és Bahreinben, fegyverek tárolására használt hangárokat megsemmisítve. "Ennek eredményeként fegyverek, valamint az ellenséges hajók és légi járművek alkatrészeinek tárolására szolgáló több hangár megsemmisült a bahreini Sejk Ísza-i támaszponton. Ezenkívül az ellenséges MQ-9 drónok elhelyezésére szolgáló terület ellen indított támadás során az Ali asz-Szalem légitámaszponton, Kuvaitban több drón is megsemmisült vagy megrongálódott" - tették hozzá.

A kuvaiti hadsereg időközben arról számolt be, hogy iráni támadás érte egyik hadihajójukat, aminek következtében a fegyveres erők négy tagja megsebesült. Közölték azt is, hogy egy létfontosságú civil létesítmények ellen indított ballisztikus rakétát, öt manőverező robotrepülőgépet és 33 drónt lőttek le. A lehulló törmelékek miatt anyagi károk keletkeztek.

Kazem Garibabádi iráni külügyminiszter-helyettes az állami televíziónak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy a Hormuzi-szoros részét képezi Irán nemzetbiztonságának, ezért bármi áron is, de gyakorolni fogja szuverenitását felette.

Az IRNA iráni hírügynökség kedden este robbanásokról számolt be Bandar-Abbász kikötővárosából az ország déli részén.

(MTI)