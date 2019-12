Publicisztika :: 2019. december 22. 22:03 ::

Heti progresszió (VII. rész)

Reklám





A helyzet továbbra is változatlan. Mondhatom úgy, hogy most már szokás szerint ismét egy negatív toplistával jelentkezem így vasárnap este. Lássuk, mely események jutottak be a top 3-ba, év végéhez közeledvén.

3. Egyre „bátrabbak” az európai antifasiszták, ezúttal ugyanis élő betlehemezést támadtak meg a franciaországi Toulouse-ban. Franciaországra mostanában elég rendesen rá jár a rúd (mondjuk ezen annyira nem is csodálkozunk), és úgy látszik, a szélsőbaloldaliak is kezdenek egyre inkább elszemtelenedni . A tüntetés a „szekularizált francia állam” nevében kezdődött, amelyben az antifák „elfogadhatatlannak” tartják hasonló vallási rendezvények megtartását. Végül is, ez is lehet egy álláspont, ha nem is értünk egyet vele, azonban nem álltak meg ennyinél. A tüntetés hamar átment fizikai inzultusba, lökdösődésbe, istenkáromló rigmusok ismételgetésébe. A hab a tortán pedig az, hogy élő betlehemezés lévén sok kisgyerek is részt vett a vallási rendezvényen, akik érthető okokból halálra rémültek a látottaktól. Ugye ezek után érezzük, mennyi valóságalapja van a „gaz náciktól” való riogatásnak, amikor éppen az antifasiszták azok, akik úgy viselkednek, mint egy csapat igazi gázkamraszökevény?

2. Ha már karácsonyi ünnepkör, akkor az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Netflix is megajándékozta hanyatló civilizációnkat. A változó minőségű sorozatokat forgalmazó vállalatnak ezúttal sikerült még jobban alulmúlnia magát, ugyanis az egyik „brazil” sorozatuk Jézus Krisztust homoszexuálisnak ábrázolja. Egyesek szerint ez a történet „vígjáték”, fogalmam sincs, ebben mégis mi a poén, mindenesetre sokan tiltakoznak ellene. Érdekes, hogy ha baloldali destrukcióról van szó, akkor a „művészi szabadság” és „önkifejezés” mindennél fontosabb, ha ne adj’ Isten antiszemita művekről, akkor a „kirekesztés minden formája ellen” síkra kell szállni. A „brazil” sorozatnál csak egy gusztustalanabb van. A kettős mérce, amellyel nap, nap után mérgeznek minket.

1. A Háttér Társaság volt olyan kedves, és a magyarországi karácsonyt is „felmelegítette” kicsit, ha már az idő is inkább őszies, mint télies. A téma már megint ugyanaz: a család, mint fogalom alternatív értelmezése, példának okáért az is lehet boldog „család”, ahol reggel „apu és apa” viszi a gyerekeket suliba. Egyébként, ha már itt tartunk, ezek a liberális társaságok akármelyike is elgondolkozik azon, hogy az ilyen „családban” felnövő gyermekek miket élnek át az iskolában deviáns hátterük miatt? Ilyen hendikeppel még az is csoda lesz, ha az adott gyerekből normális felnőtt lesz, de, hogy a boldogságtól igen távol fog kerülni, az is biztos. Jó hír azonban, hogy a magyar immunrendszer egész jól működik. Ezúttal a HVIM állt ki a normalitás mellett, és „tette helyre” méltó módon a provokatív plakátokat. A Háttér Társaság persze rögtön krokodilkönnyeket hullatott, és nehezményezte, hogy „egyeseket még karácsonykor is zavar mások boldogsága”. Nem. Igazából a társadalom normális felét inkább ti zavarjátok, továbbá szerintem sokak nevében mondhatom, nagyon szeretnénk végre, ha ti és a hozzátok hasonló kétes hátterű társaságok egy egész életre eltakarodnának a Kárpát-medencéből, de lehetőség szerint egész Európából. Én ezt kívánom a szeretet ünnepén, mert hát nincs is nagyobb szeretet annál, amikor a sajátjaidat (jelen esetben a civilizációdat) óvod.

Nos, feltételezhetően mindenkinek feltűnt, hogy kizárólag a kereszténységgel, illetve a karácsonnyal kapcsolatos eseményeket válogattam be e hétre (az utolsó talán kivétel lehet, ott a hangsúly inkább azon van, hogy a Háttér Társaság a karácsony és a szeretet nevében, érzelmileg akarja a normalitáspártiak ellen hangolni a társadalmat). Nem véletlenül tettem ezt így, pedig lett volna más alapanyagom is a hétre. Azt kívántam szemléltetni, milyen széles fegyverarzenállal támadják ellenségeink a keresztény civilizációt, lényegében bármilyen jelentősebb globális ellenállás nélkül. Hallott bárki is „kirohanó” nyilatkozatokat mondjuk a katolikus egyházfőtől? Mondjuk olyanokat, amilyeneket akkor mond, mikor a „menekülteket” kell védelembe venni. Én személy szerint a nyugati keresztény civilizációt évről évre egyre jobban érzem inkább egy már csak névleg létező hatalmi vákuumnak, mint ténylegesen megfogható hatalmi erőnek. Persze a világtörténelemből jól tudhatjuk, hogy hatalmi vákuumok nem sokáig léteznek, mert valami mindig benyomul a helyére. Itt is ez történik majd, s ha nem lesz európai megújhodás, akkor mi lesz az, ami benyomul? Mert jelentkező bőven van a zsidók által irányított áljobboldalon keresztül a szélsőséges iszlamista csoportokig bezárólag. Két forralt bor között ilyeneken is érdemes törni a fejünket.

Az eddigi üzeneteket és javaslatokat pedig ezúton is köszönöm, a „legjobbak” beválogatásra fognak kerülni majd, s továbbra is várom őket a hetiprogresszio@protonmail.com címre.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Eddigi progresszióadagok: