„Népszavazást akar a Fidesz a gumigyár ellen” – 2008. május 30-án ezzel a címmel jelent meg az MTI híre szinte valamennyi hazai újságban.

Mivel kordokumentumról van szó, így teljes terjedelmében közöljük:

Népszavazást kezdeményez az Apollo Tyres Gyöngyösre tervezett gumiabroncs gyára ellen a városi Fidesz. A kiíráshoz szükséges aláírásgyűjtő íveket pénteken adták le a jegyzőnek. A párt attól tart, hogy mérgező anyagok szennyezhetik a vidéket. A város polgármestere szerint pénzt és munkát akar elvenni a Fidesz az emberektől.

»Egyetért-e Ön azzal, hogy ne épüljön meg az indiai Apollo Tyres cég gumigyára Gyöngyösön?« Ezt a kérdést akarja népszavazásra bocsátani a Fidesz gyöngyösi szervezete. A város jegyzőjének 15 napja van, hogy hitelesítse a kérdést és utána megkezdődhet az aláírásgyűjtés. A gyöngyösiek negyedének kellene aláírnia az ívet, ahhoz hogy kiírják a népszavazást.

Tatár László, a Fidesz városi frakcióvezetője szerint a gyár veszélyeztetné a környezetet és a lakosság egészségét is. A gyárban tudomása szerint olyan vegyületeket használnának, amit jövőre kitiltanak az EU-ból és rákkeltő korom keletkezne a gyárban. A fideszesek aggódnak az évente keletkező 21 ezer tonna gumihulladék miatt is, amelynek biztonságos elhelyezését nem látják megoldottnak. A gyárnak évente 800 ezer köbméter vízre is szüksége lenne és ez veszélyeztetheti az ivóvízbázist is a Fidesz szerint. A Fidesz kezdeményezéséhez csatlakozott a Civilek a Mátraalján Mozgalom is.

Gyöngyös MSZP-s polgármestere szerint a kezdeményezés »mérhetetlen károkat« okoz a városnak. Hiesz György szerint kétezer munkahellyel és több százmillió forint adóbevétellel játszik a városi ellenzék.

Az Apollo Tyres mára opciót szerzett földvásárlásra a gyöngyösi ipari parkban, ahol 45 hektárt tartanak fenn az indiai cégnek. Az Apollo 200 millió eurót szán gyárépítésre.