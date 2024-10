Publicisztika, LMBTQP+ :: 2024. október 29. 15:41 ::

Franka Tibor: Pressman asszony! Miért tett Lakato(s)t a szájára?

A pesti bárdok kobzán néhány napja nem zengenek Lakatos Edward-dalok. Szinte egyszerre némult el cakli-pakli az egész balliberális kánon (zsivány) tanyája: kihalt, sivár, csend honol mindenütt. Csak néhány lágyabb dal szűrődik ki az oldalaikra például a tragikus sorsú Karsai búcsúztatása ötször, aztán természetes vizeink viselkedése, idén is eljön a finn Mikulás, követi a Náci einstand című cikk, majd a mentőszolgálat esete Magyarral, az oroszbarát Grúz Álom, végül pedig gyógyítható-e a magyar vidék. De a Lakatos Márk és az ő feltételezett meleg-pedofil tettének botrányos részletei rozsdás lakatként zárják össze az amúgy bátor pesti bárdok ajakát. Persze minden normális ember annak örül, ha az ügy meg sem történt, minden esetre október 24-én a rendőrség azonnal nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.



Pressman Lakatossal a budapesti buzifelvonuláson (fotók: Fb)

Hol van és miért hallgat mindezt szóba hozni is az alattomos RTL, a görbületeiből egyeneskedő ATV, aztán az idegen zsoldban vitézkedő 444, Telex, Hír24, és melyik sutba gubódzott be ilyenkor Hadházy Ákos ellenzéki problémakezelő, Perintfalvi Rita katolikus teológiai tudor, Vadai Ágnes lágy arcvonású militáns képvielő, Parászka Boróka gyergyószentmiklósi ügyeletes visongó, vagy éppen Márton Joci cigány LMBTQ-aktivista és szép sorjában Pottyondystól, Mérő Verástól a többi igric, dalnok, regős, csepűrágó pesti bárd? És hol vannak a tangások között büszkén integető és vonuló Kunhalmik, Karácsonyok, Dobrevek, Csehek, Donáthok, Fekete Győrök, Molnárok, Sebián-Petrovszkik szivárványos libasorban, akik most meg sem nyikkannak, nem hogy gágognának? Hol vannak a képmutatók Apáczai Csere János mondását idézve: „akiknél a külső cselekedetek, belső jóindulat nélkül vannak, azok a képmutatók, a jó magaviselésnek csupán árnyékai”?

De hol van és miért nem kubikolja máris az elhatárolódás sáncait a legutóbbi, pécsi LMBTQ-cirkusz sztárja és politikai karmestere, Pressman nagykövet asszony, aki szintén szoknyátlan férjével két fiúgyermeket „nevel”, és aki Lakatos Márkot retiküllel a karján, meg a vele hasonszőrű homoszexuális, de csöppet sem pedofil társait nem is oly régen még pezsgős kaviárral traktálta az USA nagykövetség ovális asztala körül?



Az egyik gyerek és az ő "két apja"

Miután végre tanúvallomások is napvilágot láttak, ami természetesen bizonyításra vár, arról, hogy Lakatos Márk a homoszexualitása mellett állítólag gyermekrontással és ahhoz kapcsolódó gyomorfordító cselekedetekkel foglalkozna, most sem merül fel Pressman asszony, meg a többi homoszexuális agyában, hogy ha a történet igaz, akkor némely homokos ember egyben pedofil is lehet? És ha igen, vajon félti fiúgyermekeit eme retikülös atyámfiaitól, hogy két pár márkás sportcipőért vagy másért akár az ővéit is birtokba vehetik?

Vagy a saját gyerekeinek és mindannyiunk gyerekeinek esetleges kitettségénél is fontosabbnak érzi továbbra is hallgatni a homoszexuális és a pedofil életforma összefüggéseiről? Talán ezért van valamennyi, annak idején Novák Katalin, Varga Judit és Balogh Zoltán fejét követelő ballib most akkora kussban, önnel az élükön? Ősi mondás tartja mifelénk, hogy a hallgatás tulajdonképpen beleegyezés. És számunkra az ősiség fontos sarokkő.

Retikülös vendége 2023 augusztus 14-én a következőket nyilatkozta az egyik kulturális kincsünk, az InStyle nevű magazin érzékenyítésről faggatózó munkatársának, támadva a gyerekvédelmi törvényünket: „A gyerekeknél kellene kezdeni az LMBTQ-érzékenyítést. A világ sokszínű, és a gyerekeknek ezt meg kell tanítani, mert annál többek lesznek, mire felnőnek. Amiről őszintén beszélni kellene, az a törvények szerint illegális. Tilos bemutatni a gyerekeknek, hogy másképp is lehet szeretni, élni, attól még senki sem válik meleggé.”

Nos, retikülös Lakatos a tanúvallomások állítása szerint, törvény ide, vagy oda, komolyan vehette, hogy márpedig ő meg is tanítja a gyereknek gyakorlatban is, milyen sokszínű ez a mi világunk. Sőt, Lakatos a Pride-vonulás és az 1956-os szabadságharc között is párhuzamot vont: „A szabadságharcról is megemlékezünk, ez egy büszkeség. A Pride napja is arról szól, hogy az LMBTQ kivívott magának bizonyos jogokat, azért vonulunk. Végtére a demokrácia is erről szól.”

És ön, Pressman nagykövet, a hallgatásával mellé áll mindennek? És ha igen, akkor ezt is a Biden-istállóban tetszett megtanulni? Ha a vádak igaznak bizonyulnának, akkor Lakatos hasonló szándékkal ölthette magára a sokszínű világ szivárványos tógáját, mint az a dél-afrikai férfi a golyvás darvakat utánzó tollakat, hatalmas csőrt és karmokat, aki így akarta becsapni az ártatlan, szülőtlen sorsú gyermekdarvakat, és miután a hatalmába kerítette, kénye-kedve szerint tanította meg őket enni, inni, viselkedni, szeretni. Tervez mostanában újabb sokszínű vigasságot egybeverbuválni a nagykövetségen, Pressman asszony?



Az amerikai nagykövet kerti partiján, mellyel lezárták a 2023-as "Pride-hónapot"

Tudja mit írnak különböző oldalakon a kommentelők? Például azt, hogy az ön kegyeltjét a rendőrségnek már régen őrizetbe kellett volna vennie, és ha kiderül a bűnössége, akkor esetében a kasztrálást, illetve a halálbüntetést kombinálva lenne tanácsos alkalmazni. Mások az eset kapcsán kőgazdag selejtek, celebek futtatóiról írnak kritikát, egyikük azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy Lakatos Márkot az ön közreműködésével tüntették el a nyilvánosság elől. Végül utalnak, ha bekövetkezne, Lakatos büntetésére is, ahol lesznek majd olyan kandúrok is a rácsok mögött, akik a gyermekmegrontókat egyszerre szokták szeretni és nem szeretni.

Legyen gerincesebb, még inkább belátóbb, mint a pesti bárdok, meg bárdnék, és kerestesse elő férjével a hosszúnyelű hidegvágót, amíg nem késő. A lakat kulcsa, kár lenne tovább hallgatni, kútba esett, de a megbánás és az igazmondás ereje, akár a szopogatós gyógycukorka, még jót tehet a torkának.

A lakatot pedig préselje le, akár piros rózsaszálat a követségi emlékkönyvbe, amit remélhetőleg rövidesen magával is vihet haza, és a nyomozás eredményétől függetlenül kövessen meg bennünket, sőt kérjen bocsánatot!

Franka Tibor - Kuruc.info

