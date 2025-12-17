Friss hírek :: 2025. december 17. 16:16 ::

Döntött a parlament: segélyhitelt kérhet a főváros

Az Országgyűlés kormánypárti többsége megszavazta a törvényjavaslatot, amely a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról szól. E szerint a főváros segélyhitelt vehet fel a Magyar Fejlesztési Banktól, aminek a feltétele, hogy a közgyűlés kimondja, hogy fizetési nehézséggel küzd, de a hitelfelvételt a főpolgármester is kezdeményezheti, sőt a kormányhivatal is megállapíthatja. Szintén hitelt vehetnek fel a dolgozói bérek kifizetésére a legalább 50 százalékban fővárosi tulajdonú cégek.

Cserébe a fővárosnak fedezetként ingatlant, ingóságot vagy vagyoni értékű jogot kell nyújtania az állam számára. A felvett hitelről pedig kéthetente likviditási tervet kell készítenie az MFB számára.

A törvényjavaslatot sürgősségi eljárásban tárgyalták.

A fővárost azért fenyegeti csődveszély, mert a gazdasági stabilitási törvény alapján a számlája az év végén nem zárhat mínuszban, ellenkező esetben nem tudnak 2026-ra újabb hitelkeretet nyitni, ami csődközeli helyzethez vezetne. A kormányzati elvonások miatt ez reális veszély. Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Della podcastban arról beszélt, hogy arra is van tervük, ha a kormány december végéig nem utalná a fővárost megillető összeget, de nem akarják kiengedni a kormányt a kötelezettsége alól, hogy fizessen. A Fidesz eközben azt ígérte, hogy a kormány kifizeti azt a több mint 20 milliárd forintot, amelyből 8,8 milliárd az új trolik ára, amelyet a főváros előlegezett meg, 12 milliárd pedig a törvényben rögzített hozzájárulás a közösségi közlekedés költségeihez.

(24)