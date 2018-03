Anyaország, Politikusbűnözés :: 2018. március 29. 11:32 ::

Nem csak a listázáshoz ért Kubatov, korábban biztosítási csalásokkal alapozgatta vagyonát a fideszes pártigazgató

Az 1990-es évek elején kerültek a BRFK nyomozóinak látókörébe azok a férfiak, akik biztosítási csalások elkövetésére szakosodtak. A rendőrök a biztosítótársaságtól kaptak jelzést gyanús autótörésekről, amelyekkel összefüggésben felmerült a szándékosság gyanúja. A bűnügyben két személyt helyeztek előzetes letartóztatásba. A nyomozás során azonban felmerült egy harmadik név is, akiről a nyomozók visszatérően kérdezgették a kihallgatások során a gyanúsítottakat: Kubatov Gáboré.

Az 1990-es évek elején vált gyanússá az egyik biztosítótársaság munkatársainak tucatnyi személygépkocsikkal kapcsolatban bekövetkezett káresemény. Felmerült, hogy az autókat szándékosan törhették meg ismeretlenek, azzal a céllal, hogy a tulajdonosok a biztosítási szerződés alapján több pénzhez jussanak, mint amennyi a bekövetkezett kár elhárításának (karosszériaelemek cseréje, fényezés stb.) valós költsége.

A Privatkopo.hu bűnügyi portál információja szerint a bűnügyben három személy neve merült fel, mint akik - valamilyen formában - részesei lehettek a csalásoknak. Közülük két személyt - egy ismert ökölvívót és S. L.-t - őrizetbe vett a rendőrség, majd előzetes letartóztatásba helyezte őket az illetékes bíróság.

A nyomozás során azonban felmerült egy harmadik név is, akiről a nyomozók visszatérően kérdezgették a kihallgatások során a gyanúsítottakat: Kubatov Gáboré. A Fidesz jelenlegi alelnök-pártigazgatója autószerelő műhelyt működtetett akkoriban Soroksáron (a műhely most is üzemel, de már a politikus édesapja vezeti azt), napi kapcsolatban állt a feltételezett elkövetőkkel, valamint - a rendőrség gyanúja szerint - jó kapcsolatot ápolt a biztosítótársaság Gvadányi utcai bázisának egyik vezető munkatársával, akinek kézjegye rendre felbukkant a gyanús kárrendezési dokumentumokon.

A barátok nem vallottak Kubatovra, ám ő mégis elfeledkezett róluk

Az 1993-ban keletkezett nyomozati dokumentumok tanúsága szerint mind S. L., mind az ökölvívó kitartóan tagadta, hogy Kubatovnak köze lett volna a bűncselekményekhez, noha a rendőrök konkrét eseményekkel kapcsolatban firtatták az esetleges szerepét.

A rendőrök így nem tudtak annyi terhelő információt beszerezni, hogy Kubatovot is meggyanúsíthassák a biztosítási csalássorozat ügyében. Két barátja több mint 1 évet töltött előzetes letartóztatásban. „Gábor egyetlen csomagot sem küldött a letartóztatott barátainak, egyetlen forinttal sem segítette a családjukat” - mondta a bűnügyi portál névtelenséget kérő forrása.

Könnyű pénzszerzés - csalási ajánlat a bulvárlap szerkesztőségében

A 2000-es évek legelején az egyik népszerű bulvárlap két újságírója tett meghökkentő ajánlatot az egyik kollégájuknak. „Azt kérdezték: akarok-e néhány százezer forintot keresni, és ennek érdekében tudom-e néhány napra nélkülözni a gépkocsimat? Amint az a beszélgetés során kiderült, biztosítási csalásról lett volna szó. Egy budapesti autószerelő műhelyben törött karosszériaelemekre cserélték volna ki az autóm ép elemeit, amit átfényeztek volna, majd bemutatták volna a biztosítónak, hogy rendezze a „kárt”, aztán visszaszerelték volna az eredeti, sértetlen elemeket. Nekem a beszélgetés közben úgy tűnt, hogy ezeket a csalásokat rutinszerűen követhették el” - magyarázta a Privatkopo.hu-nak a megkörnyékezett újságíró.

Az a két zsurnaliszta - V. és Ny. -, akik a könnyű, ám törvénybe ütköző pénzszerzés lehetőségét felvetették, hosszú évek óta Kubatov Gábor legközvetlenebb munkatársai.

A Fidesz alelnök-pártigazgató önéletrajza szerint 1997-ben, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági és Gépészmérnöki Karán felsőfokú műszaki kárszakértő, felsőfokú gépjármű kárszakértő képesítést szerzett.