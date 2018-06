Anyaország, Videók :: 2018. június 5. 08:33 ::

A diktatúra fokmérője: melyik ellenzéki párt mennyi szavazatot kapott

Diktatúrában élük, ezért nincs értelme ellenzéki pártot létrehozni - ezt fejtegette Juhász Péter a HírTV-ben. (Az Együtt a hétvégén szűnt meg, épp ideje volt.)

Mint ismeretes, Gyöngyösi Márton jobbikos frakcióvezető és párton belüli leszámolási népbiztos tegnap "féldiktatúra felé tartó Orbán-rendszer"-t emlegetett. Az persze nem új, hogy a balliberálisok szerint mindig diktatúra van, ha nem ők nyerik a választást (ebbe a szép társaságba érkezett meg ennek az "érvelésnek" az átvételével - is - a Jobbik), de most már legalább be lehet azonosítani a diktatúrázás fokozatait is.

Bár a Jobbik csúnyán leszerepelt ahhoz képest, hogy Vona Gábor hetente ígérte biztosra teljesen komoly arccal a választási győzelmet, ezzel indokolva a párt lelkének elvételét is, de még mindig bent vannak a parlamentben, egy, az önfelszámolás útjára lépett párthoz képest viszonylag nagy frakcióval, bizottságokat vezetnek stb. - ez tehát csak féldiktatúra felé tartó rendszer.

Juhászék az egy százalékot sem érték el, az már teljes diktatúra. (Vélhetően ez lesz a Jobbik álláspontja is a következő választás után.)

Ráadásul a drogos még el is mondja, hogy ők voltak a balfékek - de valahogy mégis a diktatúra tehet mindenről...

Nem azt jelenti, hogy az embereknek ne lenne egy jelentős része ma Magyarországon, aki egy szabad, nyitott társadalmat képzel el, aki egyébként egy piacgazdaságban szeretne vállalkozni. Nem arra nincs igény, amit mi képviseltünk, hanem az Együtt mint olyan nem tudta ezt megfelelően képviselni.

Erős idegzetűeknek itt a teljes beszélgetés:

(Kuruc.info)

Kapcsolódó: