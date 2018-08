Anyaország :: 2018. augusztus 6. 09:25 ::

Júniusi vagyonnyilatkozata alapján csak félmilliója van, mégis hárommilliós céget alapított Vona

A napokban Vlog Influence Kft. néven hárommillió forint törzstőkével céget alapított Vona Gábor. A Jobbik korábbi elnöke egyszemélyben tulajdonosa és ügyvezető igazgatója is a vállalkozásnak, melynek fő tevékenysége médiareklámok készítése, és tanácsadással is foglalkozik.

Nem tudni, Vonának honnan volt pénze a cégalapításra, ugyanis júniusban közzétett vagyonnyilatkozatában mindössze ötszázezer forint megtakarítás szerepel, és képviselői fizetését, mivel nem ült be a parlamentbe, mandátuma lejárta után csupán három hónapig, azaz augusztus 8-ig kapja.

A politikus a választási kudarc után lemondott pártelnöki posztjáról, és azóta sem tisztázott a szerepe. Volner János alelnök korábban azt mondta, Vona tanácsadóként segíti majd a Jobbikot, de a sajtóosztályuk nem válaszolt arra a kérdésre, hogy betölt-e bármilyen pozíciót a pártban, illetve kap-e fizetést. Korábban az exjobbikos Novák Előd számolt be róla, hogy a Jobbik pártalapítványától és a frakciótól több politikus, például Pörzse Sándor is évek óta teljes képviselői fizetést, nettó négyszázezer forint körüli összeget kap havonta. Így lehetséges, hogy Vona is tőlük kap pénzt, illetve ami biztos: továbbra is a frakció felső kategóriás Skoda Octavia RS gépjárművét használja, méghozzá a párt által bizotsított sofőrrel, ahogy egy több fős Jobbik-alkalmazottakból álló stáb is segíti továbbra is a "munkáját".. A cégalapítás egyik oka akár az is lehet, hogy Vona ezzel tudja igazolni a jövedelmét. A politikus nemrég sejtelmes videót tett közzé Facebook-oldalán, amelyen mindössze a huszonegyes szám, egy dátum, 2018. 08. 08. és az „egy fecske is csinál tavaszt” mondat áll. A sajtóban megjelent találgatások szerint a huszonegyes szám a magukat „huszonegyedik századi párként” aposztrofáló LMP, Jobbik és Momentum összefogására utalhat, Vona pedig a koalíció élén, az ellenzék vezéreként szeretne visszatérni az országos politikába - írja a Magyar Hírlap.