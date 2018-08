Eszerint

Miért nem állítjuk vissza, amit "Isten ajándékai" leromboltak?

A hatalmas kőpillér tetején kőkoporsó volt látható, a pillér előtt Hungária alakja állt, alatta a következő felirat volt olvasható: "A nemzet vértanúinak 1918-1919".

A pillér hátoldalán egy izmos férfi vívott sikeres harcot egy sárkányszerű szörnnyel. A férfi a magyarságot, a szörny a bolsevizmust jelképezi. A felirat: "A Fehér Ház kezdeményezésére kegyelettel emelte a magyar nemzet".

Érthető hát, miért kellett a szovjet megszállás és az ez által lehetővé tett újbóli zsidó hatalomra kerülés után lerombolni az emlékművet. De miért nem lehet visszaállítani a nagynemzeti kétharmad harmadik regnálása idején sem? A válasz egyszerű: ugyanazok miatt, akiknek a tetteire emlékeztetett, és akik lerombolták... Csak most nem a szovjet tankok védelmezik a rendszeresen nemzetünkre támadó "isteni ajándékokat", hanem az orbáni féltő szeretet és Izrael-imádó diplomácia.

És mielőtt bárki is félreértené: nem, nem a Trianon-emlékmű ellen emeltük fel a szavunkat. Arra is szükség van, elengedhetetlenül. De arra is ott, ahol eredetileg volt: az ugyancsak a kormány védelmét élvező szovjet megszállási emlékmű helyén