Helikoptereket rendeltünk a franciáktól, a honvédség Magyarországon összeszerelt fegyvereket kap

Hadiipari és nukleáris együttműködési megállapodásokkal új dimenzióba léptek a francia–magyar gazdasági együttműködések – mondta kedden az MTI-nek Párizsban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a francia kollégájával, Jean-Yves Le Driannal folytatott megbeszélését követően.



A H145M katonai helikopter tavalyi, pápai bemutatóján (fotó: Airbus Helicopters, forrás: Airportal.hu)

Valójában sajnos még mindig nincs szó harci helikopterekről, abból továbbra sincs és egyelőre nem is lesz egy működőképes sem a Magyar Honvédségben, így a honvédelem talán legnagyobb hiánya terén bár komoly lépés történt, amit üdvözölnünk kell, de korántsem felhőtlen az örömünk. Mert persze felszerelhetőek ezek a forgószárnyasok fegyverzettel, de egyelőre nincs szó ilyesmiről, így félrevezető, valótlan pl. a Magyar Időknek az a képaláírása, hogy "Gépágyúkkal és rakétákkal is felszerelt légi járművek erősítik a magyar flottát". Persze még enélkül is büszkébbek lehetnek ezután a honvédek, de azért a valótlan propagandát nem tudom szó nélkül hagyni - írta Novák Előd a Facebookon júliusban a helikopter-beszerzések bejelentése kapcsán, az alábbi videóban látottak tehát egyhamar aligha válnak valósággá nálunk. Szijjártó Péter elmondta: két francia cég, köztük egy állami tulajdonú vállalat komoly megbízásokat kapott a jelenlegi paksi atomerőmű működtetésében és a leendő új paksi erőmű turbináinak építésében, a magyar honvédség pedig húsz Airbus típusú helikoptert rendelt Franciaországtól.

Tovább erősítjük azt a francia–magyar szövetséget, amely a nukleáris energia békés célú felhasználása mentén már körvonalazódott, hiszen Franciaország és Magyarország is azt az elvet vallja, hogy a nemzeti energiamixnek az összetétele nemzeti hatáskörben kell hogy maradjon – hangsúlyozta a magyar diplomácia vezetője. A nukleáris energia egyenlő szintű kezelésében és hátrányos megkülönböztetésének kiküszöbölésében a jövőben is együtt fog működni a két ország – tette hozzá.





A helikoptervásárlás a NATO-n belüli és az Európán belüli magyar–francia védelmi ipari együttműködést is magasabb szintre emeli, az autóipar területén pedig a Peugeot francia autógyár komoly szerepet szánt Szentgotthárdnak az új, innovatív korszak kihívásaira történő válaszadásban – mondta a miniszter.

Vannak olyan politikai kérdések, amelyekben nem értünk egyet. Abban viszont egyetértettünk, hogy időpocsékolás lenne csak azokat megvitatni, ezért inkább a valódi kérdésekről, az emberek számára is fontos gazdasági kérdésekről fogunk a jövőben többet beszélni, és azokra helyezzük a hangsúlyt – fogalmazott Szijjártó Péter.

A tárcavezető a nyugat-balkáni kézi- és könnyűfegyverekkel kapcsolatos francia–német koordinációs kezdeményezés magas szintű találkozójára érkezett Párizsba, ahol találkozott Heiko Maas német külügyminiszterrel is, akivel az európai energiabiztonság helyzetét tekintették át.

Szijjártó Péter hozzátette, Magyarországnak az az érdeke, hogy minél több forrásból minél több útvonalon tudja beszerezni az energiaellátáshoz szükséges gázmennyiséget. Ennek érdekében a szomszédos országokkal is tárgyal alternatív gázforrásokról, és Oroszországgal is egyeztet a hosszút távú gázvásárlási megállapodás lejártát követő időszak vonatkozásában.

Még csak összeszerelünk, de állítólag lesz jobb is



A cseh licenc alapján készült pisztolyok, gépkarabélyok és géppisztolyok első darabjait ünnepélyes keretek között adták át kedden a budapesti Petőfi-laktanyában, elsőként a katonai rendészeknek.



Fotó: Česká Zbrojovka A.S

Benkő Tibor honvédelmi miniszter kiemelte: a most elkészült több mint tízezer fegyver már a magyar hadiipar terméke. A miniszter a Magyar Honvédség fejlesztése a hazai hadiipar újraindítása terén is mérföldkőnek nevezte az eseményt. Mint elmondta, a fegyverek összeszerelése már Magyarországon történt. Hamarosan megérkeznek azok a gépsorok is, amelyekkel a teljes gyártást Magyarországon végzik majd. Mindemellett a jövőben a lőszer- és lőporgyártás elindítását is tervezik.

Kifejtette: a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési programban az első a katona, ezért a honvédség modernizációját a katonák egyéni felszerelésével kezdték. Hozzátette, ezt folytatják, a katonáknak a 21. századi kihívásoknak megfelelő eszközeik lesznek. Szólt arról is, hogy szintén a haderőfejlesztési program keretében már új repülőgépeket is beszereztek, az új helikopterek pedig jövőre érkeznek meg a Magyar Honvédséghez. Mindemellett folyamatban van a szárazföldi erők technikai eszközeinek modernizációja is – közölte a miniszter.

Benkő Tibor kiemelte: ahhoz, hogy erős és ütőképes legyen a Magyar Honvédség, minden anyagi segítséget megkapnak. Így lehetőségük van elérni azt az elvárt szintet, amellyel garantálni tudják a magyar emberek biztonságát – tette hozzá.

Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnökhelyettese történelmi pillanatnak nevezte az eseményt. Köszönetét fejezte ki azért, hogy a kormány megteremtette annak lehetőségét, hogy a Zrínyi 2026 program keretében egy új, erős Magyar Honvédséget hozzanak létre.

Az altábornagy hozzátette: felelősségük is van a programért. Felelősek azért, hogy a katonák felkészültek legyenek, tudják használni az új eszközöket, kézifegyvereket, repülőgépeket. Mindez új kiképzési technikát, eljárást és gondolkodásmódot igényel – hangsúlyozta.

Kránicz Roland, a HM Arzenál Zrt. vezérigazgatója azt ígérte, hogy szigorú minőségbiztosítási követelmények mellett világszínvonalú lesz a gyártás a kiskunfélegyházi fegyvergyárban. Azt mondta: a fegyverek a tesztek során messze túlteljesítették a követelményeket. Kiemelte: a NATO-követelményeknek megfelelő pisztolyokkal, géppisztolyokkal, gépkarabélyokkal a nemzetközi piacokon is megjelenhet Magyarország és Csehország.

Március végén jelentették be, hogy gyalogsági kézi lőfegyvereket fog gyártani Magyarország. Az erről szóló licencszerződést Budapesten írta alá David Höfer, a Ceská Zbrojovka Export vállalat vezérigazgatója és Kránicz Roland, a HM Arzenál Zrt. vezérigazgatója.

(MTI nyomán)

