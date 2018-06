Extra :: 2018. június 30. 10:43 ::

Géppuskák és gépágyúk mellett rakétákkal is felszerelhetők lesznek az új honvédségi helikopterek

Airbus katonai helikopterek beszerzését jelentette be tegnap a Honvédelmi Minisztérium. Az úgynevezett HForce fegyverzetrendszerrel megrendelt húsz H145M könnyű helikopter a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program fontos lépcsőfoka. Folytatódik a légierő fejlesztése, hamarosan futár/felderítő és taktikai teherszállító repülőgépek beszerzéséről is döntés születik.

A haderő megerősítése és képességei­nek fejlesztésének következő meghatározó lépéseként húsz új Airbus helikopter beszerzéséről döntött a honvédelmi tárca – olvasható a Honvédelmi Minisztérium közleményében. A tárca szerint a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében kiválasztott H145M típusú helikopterek megfelelnek a Magyar Honvédség hadműveleti igényeinek.

Az Airbusszal megkötött szerződés szerint a gyártó a helikopterek rendelkezésre bocsátása mellett egy kiterjesztett felszerelési, oktatási és támogatási csomagot is ad a Magyar Honvédségnek. A honvédelmi tárca közleményében az is szerepel, hogy a légierő képességfejlesztése ezzel nem fejeződött be, hiszen hamarosan futár/felderítő feladatokra is alkalmas kisebb repülőgépek, illetve nagyobb méretű és teljesítményű, teherszállításra és légideszant-feladatokra is alkalmas, úgynevezett rámpás katonai repülőgépek beszerzési eljárása kezdődhet meg.

– A múlt évben megvett két A319 katonai szállítógépről szóló megállapodást követően a mostani szerződés még szorosabbá teszi a partnerséget a magyar haderő és az Airbus között. Hálásak vagyunk a magyar kormány által tanúsított töretlen bizalomért, amely kapcsolatunk alapja – mondta Tom Enders, az Airbus vezérigazgatója a megrendelés kapcsán.

A gyártó közleménye szerint a felderítésre, kutatás-mentésre, fegyveres-, felderítő-, valamint sebesültszállító ak­ciók végrehajtására alkalmas, két hajtóműves H145M maximális felszállósúlya 3,7 tonna. A magyar haderő gépeit úgynevezett gyorsköteles földet érési rendszerrel, nagy felbontású kamerákkal, éjjellátó rendszerrel, a kritikus helyeken páncélzattal és elektronikus önvédelemmel szerelik fel.



Gépágyúkkal és rakétákkal is felszerelt légi járművek erősítik a magyar flottát (fotó: Airbus)

Az Airbus Helicopters által kifejlesztett HForce rendszernek köszönhetően Magyarország képes lesz különböző kaliberű géppuskák és gépágyúk mellett irányított levegő–levegő, illetve levegő–föld fegyverzettel felszerelni és működtetni gépeit.

A H145M helikopter először 2015-ben állt szolgálatba a német haderő különleges egységénél, azóta pedig Thaiföld és Szerbia is vásárolt gépeket. A helikopterek bevethetősége 95 százalék feletti. A H145M-et és a HForce fegyverrendszert tavaly novemberben sikeresen tesztelték a honvédség bakonyi lőterén.

Szakmai körökből a Magyar Idők úgy értesült, hogy a most beszerzendő típus csak az egyik lépés a forgószárnyasflotta megújításában, később újabb típus is megjelenhet a honvédségnél. A közepes méretű kategóriát jelentő, néhány éve használtan vásárolt, illetve saját készletből Oroszországban nagyjavított Mi–8-as és Mi–17-es szállítóhelikopterek még legalább nyolc évig, 2026-ig repülhetnek, hasonlóan a jelenleg is nagyjavítás és némi korszerűsítés alatt álló Mi–24-es harci helikopterekhez.

A fentieket az is alátámasztja, hogy Benkő Tibor honvédelmi miniszter május végén – korábbi, még vezérkari főnökként tett kijelentését megerősítve – úgy nyilatkozott, hogy a Magyar Honvédségnek negyven helikopterre lenne szüksége feladatai ellátásához.

(MI)

Korábban írtuk: Új helikoptereket szerez be a honvédség