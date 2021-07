Anyaország :: 2021. július 4. 13:55 ::

Ne a Mi Hazánktól féltse a Jászságot Pócs, hanem a cigánybűnözőktől!

Egészen elképesztő, hogy Pócs János, a Jászság fideszes országgyűlési képviselője nem a bűnözés miatt aggódik, hanem a Mi Hazánk Mozgalom demonstrációja aggasztja, amelyet azért tartunk, hogy felhívjuk a figyelmet a tarthatatlan állapotokra, és nyomást gyakoroljunk a kormányra és a hatóságokra, hogy kezdjék el megvédeni a becsületes jászsági embereket - írja közleményében Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Alább a folytatás.

Ismert, hogy Jászapátiban alig néhány hét leforgása alatt két lincselési kísérlet is történt. Jelzem Pócs úrnak, hogy a ha párttársai 2018-ban támogatták volna a Mi Hazánk törvénymódosítását, amely a lincselési kísérletet szigorúbban büntette volna, lehet most nem kerül sor ezen esetekre. Bár a Fidesz és az ellenzéki pártok is tagadják, de hazánkban egyre több élhetetlen település, no-go zóna van. Ki kell mondani, hogy a Fidesz integrációs politikája közel áll a baloldali integrációs politikához, amelyben százmilliókat szórnak el feltétel és eredmény nélkül. Sokszor közösen, mint most Miskolcon, ahol a balos-jobbikos városvezetéssel karöltve állami támogatásból költenek el újabb kétszázmilliót felzárkóztatásra Lyukóban.



(Kép: Pócs János közösségi oldala)

A Mi Hazánk Mozgalom szerint le kell állítani ezeket a pénzszórásokat, helyette a gyermekvédelmet kell új alapokra helyezni, keményebb törvényekre, elrettentő bírósági ítéletekre és eredményesebb hatósági munkára van szükség. Pócs Jánosnak pedig azt üzenjük, hogy ne a Mi Hazánktól féltse a Jászságot hanem a bűnözőktől!

