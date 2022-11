Anyaország :: 2022. november 17. 14:38 ::

Rockra hangszerelt irredenta dalok a várpalotai Trianon Múzeum CD-jén

Lesz, lesz, lesz címmel, hazai előadóművészek közreműködésével jelentetett meg CD-t a várpalotai Trianon Múzeum. A tizenkét magyar irredenta dal rockzenei alapokon, szimfonikus zenekarra hangszerelve készült el.

A húszas-harmincas éveket megidéző album dalai Varga Miklós, Pataky Attila, Kardos-Horváth János, Vadkerti Imre, Sárdy Barbara, Varga Viktor, Kalapács József, Géczy Erika, Kautzky Armand, Szacsvay László, és Heit Lóránd előadásában szólalnak meg, közreműködött a MÁV Szimfonikus zenekar, a Magyar Állami Operaház gyermekkara és a kisvárdai Szent László gyermekkar - közölte a kiadványt gondozó várpalotai Trianon Múzeum csütörtökön az MTI-vel.

A hangszerelést Faragó Sándor és Harmati Máté készítette, a zenei rendező Harmati Máté volt. A hanganyagot külön nyomtatott kotta kíséri, a dalok "karaoke változatának" videóit is elérhetővé teszi a kiadó.

Mint írták, a Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés tárgyi, szellemi hagyatékát. A mostani kiadvánnyal az a célja, hogy a fiatal nemzedékkel is megismertesse a 20. század első felének dalait.

"Az irredenta muzsika egy egész nemzetet sújtó, érthetetlen tragédiára adott, ösztönös, lelki gyógyulást kereső válasz. A dalok szövegét az elveszett Magyarország visszaszerzésére irányuló vágyak kifejezésre juttatása, zenéjét pedig a könnyen énekelhetőség, a fülbemászó, gyakran indulószerű dallam jellemezte" - szerepel a közleményben.

Megfogalmazásuk szerint a haza egyesítésének gondolata nemcsak a politikai közéletben volt napirendi téma, hanem a művészet és a kultúra valamennyi műfajában képviseltette magát, így a zenei életben is. Ezt kívánja megeleveníteni a megújulás alatt álló múzeum zeneszobája, ahol a látogatók egy századeleji polgári enteriőrbe léphetnek be. A szobabelsőben a jellegzetes bútorok és tárgyak mellett az irredenta zenei mozgalomhoz kapcsolódó relikviák is láthatók. A kiállított fúvós és ütős hangszerek mellett néhány korabeli kiadású kottaritkaság is megtekinthető. A kor grafikai stílusát azok a plakátok idézik fel, amelyek a korszak zenei és színpadi előadásairól, bemutatóiról számolnak be.