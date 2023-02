Anyaország, Antimagyarizmus :: 2023. február 18. 21:20 ::

A titkosszolgálatok és hatóságok mulasztása miatt randalírozhatott az Antifa Budapesten?

Gondatlanság történt a titkosszolgálatok részéről? Olyannyira a nemzeti oldali szervezetekre kattant rá a TEK, hogy a nyugati terrorszervezet (Antifa) tagjai simán besurrantak a szemük előtt? Jelezhetett vajon a német titkosszolgálat hazánk felé a közelgő veszélyről, vagy úgy küldték őket, mint 1917-ben Lenint? Ha utóbbi nyilván túlzás is, de kijelenthetjük, hogy a hatóságokat is terheli felelősség a megvalósult antifaterror miatt. A fő felelősség természetesen a baloldalé: politikusok (Jámbor Andrásék) és a balliberális médiafelületek adták a lovat a hazai antifa alá…. Hol voltak a magyar hatóságok, miközben kaptak jelzést a közelgő erőszakról?! A Szent Korona Rádió cikke.

Hammer-banda és a német hatóságok

Először is a német titkosszolgálatok felelősségét kell megvizsgálnunk, hiszen a Hammer-banda tagjait ismerték már korábbról a német hatóságok, az egyik elfogott már a látókörükbe is került. Hiszen a banda egyik tagja, Lina Engel 2020 novembere óta őrizetben van, akinek legalábbis kapcsolati hálóján keresztül ki kellett volna tudniuk deríteni a banda többi tagjának azonosságát (módszereikről és az egész ügyről itt olvashatsz ). Mindamellett, miközben folyik az eljárás ellenük, többen is szabadlábon, vagy éppen szökésben vannak a ténylegesen ismertek közül: Lennart Arning, más néven “Mio” (27), Jannis Röhlig (36) és Philipp Jonathan Mohr, azaz “Nero” (27), Engel vőlegénye, Johann Guntermann, azaz “Lücke” (28).

Mindeközben viszont két, a békés, jobboldali megemlékezésekre tartó férfit lekapcsolt a német titkosszolgálat még a repülőtéren. A Presse Portal szerint a 41 és 46 éves német állampolgárokat megfelelő utasítást követően a budapesti indulási kapuban azonosították és ellenőrizték. Egy alapos kihallgatás után a szövetségi rendőrség végül megtiltotta nekik, hogy elhagyják az országot. Lényegében őket ezek után még felügyelet alá is helyezték, hiszen a hétvége során jelentkezniük kellett a lakóhelyükhöz illetékes rendőrörsökön…

Cikkében az Einprozent.de is a német hatóságokat okolja a hazánkban történtekért, mint írják: “Ebben a német hatóságok is okolhatók, hiszen Lina Engelen kívül egyetlen tagot sem vettek őrizetbe a “Hammer-bandából”, pedig már többeket azonosítottak, és súlyos bűncselekményekkel hozhatták összefüggésbe őket.”

Tobias Edelhoff mint ellenőrizetlen nemzetbiztonsági kockázat

Az Einprozent cikkében arra is kitér, hogy Tobias Edelhoff (egyik antifa támadó) is csupán a német hatóságok miatt követhette el brutális tettét:

Ez az egyetlen oka annak, hogy Tobias Edelhoff súlyosan megsebesíthette az embereket Budapesten.

A portál szerint ő régen a csoport egyfajta második generációjához tartozhatott, mint annak idején a RAF-ban. A német lap szerint azonban csupán idő kérdése, hogy mikor követ el ő is gyilkosságot.

Hiszen Tobiast is jól ismerik már a hatóságok a Lina Engel elleni eljárással kapcsolatban, ugyanis részt vett ő is a Bulls Eye kocsma elleni támadásban. A rendőrök akkor a 29 éves berlini férfit egy másik, többször elítélt lipcsei antifasisztával együtt találták meg a későbbi tetthely körzetében. Mindketten egymásnak ellentmondó beszámolókat adtak arról, hogy miért voltak ott. Amikor 2019 decemberében ismét megtámadták a Bulls Eye-t, Tobias Edelhoff ismét jelen volt.

Lina ennek az ügynek kapcsán került őrizetbe, Edelhoff azonban továbbra is szabadlábon maradt. Így juthatott a börtön helyett Magyarországra a terroristacsoport tagja.

Többet tudott a média? Hol maradtak a titkosszolgálatok?

Mind a német média, mind a hatóságok jól ismerték mind a Hammer-bandát, mind Tobias Edelhoff személyét. A legfőbb kérdés ebben az esetben az, hogyha sikerült a békés megemlékezésre érkezőket a reptéren lekapcsolni, akkor a szélsőbaloldali terrorszervezet tagjainak érkezéséről miért nem értesítették a német szervek a magyar hatóságokat? Miért engedték egyáltalán, hogy elhagyja Németországot, hiszen nyilvánvaló volt a szándéka, miért akar hazánkba utazni.

Ha nem is a magyar, de a német titkosszolgálatok részéről ebben az esetben felmerül a mulasztás, ha nem a szándékosság gyanúja. Sajnos jól tudjuk, hogy a németeknek rutinjuk van abban, hogyan kell forradalmat csinálni egy olyan országban, melynek berendezkedése éppenséggel nem felel meg számukra. Jól emlékszünk, hogy az I. világháború során Lenint is lelakatolt vagonokban küldték vissza Oroszországba, hogy fellépése destabilizálja a háborús ellenfél belső rendjét, ezzel erejét csökkentse.

Ezen vonalat továbbfejtve nem csak Tobias esetében merül fel a titkosszolgálatok bűnössége, hiszen nem spontán, szervezetlen ideutazásáról van szó az Antifának, hanem egy igenis előre jól kitervelt “körútról”. A Pesti Srácok összegyűjtötte kizárólag nyilvános információk alapján, hogy mekkora volumenű szervezkedésről beszélhetünk. A “Platform Radikale Linke” (európai antifa szervezetek összefogója) szervezésében december óta készültek a Magyarországra utazásra, melynek keretében legalább 3 információs gyűlést is tartottak (például a veszprémi Teremben Füchsel Viktória szervezésében). A Platform alá több szervezet is tartozik, melyeket egybefog: Antifa15, Antifa Recherche Wien, Autonome Antifa, Autonome Wienzeile, valamint Stop Deportations Vienna; közülük pedig az Autonome több alkalommal is foglalkozott február 11-el és Budapesttel. Ezen szervezetek Ausztriában működnek, így a német mellett immáron az osztrák titkosszolgálat felelőssége is felvethető.

Ezen szervezkedésekben a hazai szélsőbaloldaliak is aktívan részt vettek. Noé Krisztina a kommunista eszméket valló országos politikai babérokra törő Vajnai Attila felesége, az Antifa Action Red Left magyar antifa közösségi oldal üzemeltetője privát profilja bejegyzései alapján az idei évben bejárta Európát pártjuk európai kapcsolatait építve. S mily meglepő, hogy Noé Kriszta december 11-én, amikor az európai antifa szervezetek Bécsben szervezték a budapesti balhét, bécsi kávézásról posztolt, és naná, hogy január 25-én a Gólyában is ott volt.

Újból feltesszük a kérdést. A szervezkedésekről történt jelentés a magyar titkosszolgálat felé, és ők vétették a hibákat, vagy a külföldi titkosszolgálatok hallgattak el információkat?

A magyar titkosszolgálat inkább a hazafiakat figyeli az Antifa helyett… Kiket terhel a felelősség az áldozatokért?

Végül a magyar titkosszolgálatok mulasztását is fel kell vetnünk. Hiszen míg a nemzeti oldali szervezeteket ott gátolták, ahol tudták az antifákkal szemben, olybá tűnik, hogy az antifasiszták a szemük előtt masíroztak be hazánkba.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom például kísérletet tett a közrend védelmére, az antifa randalírozók háttérbe szorítására azzal, hogy a Bécsi kapu tetejére egy pár főből álló, molinókat tartó különítményt küldtek volna. Ezt a “kiválóan felkészült” titkosszolgálatokra hivatkozva a rendőrség betiltotta azon címszó alatt, hogy a bejelentő korábban részt vett a Becsület Napján, s biztosan azt akarja megszervezni… Hiába állította, hogy nincs köze azon rendezvényhez, de eleve nonszensz, hogy egy bejelentett demonstráción való részvétel miatt tiltanak meg egy másik rendezvény bejelentését. A HVIM ekkor cselhez folyamodott, s a mozgalomhoz nem köthető, civil személlyel jelentetett be holokausztmegemlékezést a kapu tetejére (az antifák kiszorításának céljából, akár csak egy “ideológiailag mentes” mécsesgyújtással, amibe mindenki aztán azt lát bele, amit akar). A 64 vármegyések megfigyelése olyan erőteljes volt, hogy a mindenféle elektronikus eszközök, csupán személyes találkozók során, harmadik féllel leszerveztetett rendezvényt is betiltotta a rendőrség szintén a társszervekre hivatkozva.

Ismeretes az is, hogy az antifák egyik Facebook-oldalán a túrázók elleni erőszakra buzdítottak , mely szerint a túrázókat sörösdobozokkal dobálják meg az arra kedvet kapók. Nem vagyunk jogászok, de mindenki előtt egyértelmű, hogy ez az előre kitervelt, közösség tagja elleni erőszak előkészülete és uszítás bűncselekménynek számít. A HVIM ennek kapcsán megtette a feljelentését, melyet a rendőrség arra hivatkozva utasított vissza, hogy a közösség tagjai ellen való erőszakra történő felbujtás nem bűncselekmény.

A tendenciózus és kettős mércét felvető hatósági állásfoglalások miatt a Nemzeti Jogvédő Szolgálat hosszas és precíz közleményében kifejti azon eseteket, amik során mindig az antifa került előnyös helyzetbe, míg a magyar hazafiakat elmarasztalják, vagy nem nekik adnak igazat. A fentieken túl felelevenítik, hogy a korábban megtámadott kitörés túrán résztvevők ügye sem lett közösség tagja elleni erőszak, csak csoportosan elkövetett garázdaság és csak három fővel szemben. Ez is biztatóan hathatott az antifák számára, jelezve feléjük, hogy Magyarországon lehet “nácikat” lincselni. Az NJSZ még egy vérlázító esetet felidéz: a kurd YPG, Bécsi Kapu tetején lengetett zászlója miatt tett feljelentésüket is elutasította a rendőrség. Sem a kurd terroristák, sem a vörös csillag nem probléma Magyarországon. ( A kurd vonalról itt írtunk részletesebben.

Biztató válaszlépések?

Bár a megelőzésben nem álltak a hatóságok a helyzet magaslatán, azt láthatjuk, hogy Németországban házkutatásokat tartanak immár az üggyel kapcsolatban, továbbá értesüléseink szerint minden információt habozás nélkül át is adtak a magyar hatóságoknak. Emellett azt is tapasztaljuk, hogy a BRFK valóban komolyan veszi az ügyet, rajta vannak megoldásán. De a kérdés azonban továbbra is adott: miért a törvényesen működő hazafias civilszervezeteket kell megfigyelni és gáncsolni, és miért nem az antifával foglalkoznak a hatóságok 2023-ban, 13 éve zajló nemzeti, keresztény, konzervatív kormányzás alatt?

Sajnáljuk a mulasztásokat, de bizakodva várjuk, hogy a késői felocsúdás erőteljesebb munkára sarkallja az illetékeseket, s minél hamarabb elfogják az antifákat, és hogy a jövőben tudják, hogy kiket kell vegzálni.