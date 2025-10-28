Anyaország :: 2025. október 28. 13:29 ::

Orbán Balázsék finomítanak: dehogy bírálta Orbán Trumpot, a szankciókat sem próbálná visszavonatni

Orbán Viktor politikai tanácsadója azt állítja, hogy a tegnapi hírekkel ellentétben a miniszterelnök soha nem mondta azt, hogy Donald Trump amerikai elnök hibázott volna, mindössze kiutat akarnak találni a helyzetből, a média pedig álhíreket terjeszt.

Orbán Balázs egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben cáfolja, hogy a magyar miniszterelnök hibáztatná Trumpot az orosz olajtársaságokra kivetett szankciók miatt, illetve hogy megpróbálná azokat visszavonatni vele. A bejegyzés kifejezetten arra a szóra fókuszál, hogy Orbán Viktor „hibának” nevezte volna a friss korlátozásokat, amit valóban nem így mondott ki. Az olasz lap azt kérdezte, hogy Trump túl messzire ment-e, és hibát követett volna el, amire Orbánt úgy idézték, hogy:

Magyarország szempontjából igen. És ezért megpróbálunk egy kiutat találni, különösen Magyarország számára.

Orbán Balázs elmondása szerint a La Repubblica azonban ezt a kijelentést szándékosan félreértelmezte, és azt a hamis látszatot keltette, mintha a miniszterelnök Trump döntését „hibának” nevezte volna, sőt, arról beszélt volna, hogy „megpróbálja visszavonatni a szankciókat”. Ez soha nem hangzott el – a lap egyszerűen saját értelmezését adta el idézetként.

Orbán Viktor jövő héten utazik Washingtonba, ahol személyesen egyeztet majd Trumppal.

(Portfólió nyomán)