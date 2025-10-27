Anyaország, Háború :: 2025. október 27. 15:08 ::

Orbáni szájhősködés Rómában (is): "majd én ráveszem Trumpot, hogy vonja vissza a szankciókat"

Donald Trump hibát követett el a szankciókkal, majd én ráveszem, hogy visszavonja azokat – nyilatkozta Orbán Viktor hétfőn a La Repubblica újságírójának - vette észre az Index. A miniszterelnök hozzátette, hogy „megpróbáljuk majd megtalálni ebből a kiutat, különösen Magyarország számára”. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország erősen függ az orosz kőolajtól és földgáztól, és ha ezek a források elapadnának, az az energiaárak elszállásához és akár ellátási kimaradásokhoz is vezethetne.



Fotó: Fb

Arra a kérdésre, mit gondol Trump orosz olajra kivetett szankcióiról, Orbán úgy válaszolt: „Hamarosan Washingtonban leszek, hogy erről személyesen is egyeztessünk Trump elnökkel. A célunk, hogy fenntartható rendszert építsünk a magyar gazdaság számára, Magyarország nagymértékben függ az orosz olajtól és gáztól. Ezek nélkül az energiaárak az egekbe szöknének, és ellátási hiány is kialakulhatna.” Amikor erre visszakérdeztek, hogy „vagyis Trump túl messzire ment, és hibázott-e?”, Orbán egyértelműen kijelentette: „magyar szempontból igen. Ezért is próbálunk kiutat találni ebből a helyzetből – különösen Magyarország érdekében.”

Mint ismert, az Egyesült Államok új szankciókat jelentett be Oroszországgal szemben, pár órával később az Európai Unió is elfogadta 19. szankciós csomagját, miután Szlovákia szerda este elállt addigi vétójától. Az uniós szankciós csomag először érinti a kriptoplatformokat, valamint az orosz cseppfolyósított földgázt is, ami Oroszország egyik legnagyobb bevételi forrása. Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy törölte a tervezett találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miközben az Egyesült Államok súlyos szankciókat vezetett be Oroszország ellen.

Az amerikai pénzügyminisztérium mindeközben bejelentette, hogy Oroszország két legnagyobb olajtermelő vállalatát – a Rosznyeftet és a Lukoilt – is felvették a szankciós listára.

Az amerikai kormány szerint a szankciók „Oroszország komoly elkötelezettségének hiánya miatt” léptek életbe az ukrajnai háborút lezáró békefolyamat iránt.

Orbán hétfőn Rómában járt, ahol XIV. Leó pápával találkozott magánaudiencián. A katolikus államfővel való megbeszélés része a miniszterelnök diplomáciai útjának, amelynek során hétfő délután Giorgia Melonival, az olasz miniszterelnökkel is találkozik. Orbán Viktor mostani nyilatkozata szerint az olasz kormányfővel gazdasági ügyekről is egyeztetni fog.

A miniszterelnök most arról is beszélt az olasz sajtónak, hogy az ukrajnai háború ügyében Európának már kevés beleszólása maradt: „kiszerveztük az amerikaiaknak és az oroszoknak”. Úgy fogalmazott, Európa kiesett a képből, „sajnos nincs szerepünk”, nem veszünk részt sem az ukrán–orosz kapcsolatok, sem a biztonsági folyamatok alakításában.

„Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem léptek hatályba, így egyelőre nem okoznak fennakadást Magyarország energiaellátásában” – így már szintén hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogalmazott Budapesten. Hozzátette, Orbán Viktor jövő heti washingtoni útján személyesen is megbeszélheti a kérdést Donald Trump amerikai elnökkel.

Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet – közölte Szijjártó.