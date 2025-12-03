Anyaország, Videók :: 2025. december 3. 21:01 ::

Telt házzal indult Toroczkai László országjárása

Ugyan a Hazai Vásárokon rendszeresen lehetett eddig is találkozni és beszélgetni Toroczkai Lászlóval, a Mi Hazánk miniszterelnök-jelöltje decemberben egy 78 állomásból álló országjárásra indult. Ennek első állomása volt december 2-án, kedden Ásotthalmon, ahol teljesen megtelt a helyi művelődési ház. A Magyar Jelen stábja is a helyszínen volt, a rendezvény végén pedig olyan kérdéseket tettünk fel a Mi Hazánk elnökének, melyeket a többi párt ismert politikusai is megkaptak tőlünk az elmúlt időszakban, írják beszámolójukban.

Az este hat órakor kezdődő eseményen Toroczkai László hosszasan sorolta a mindössze hat parlamenti képviselővel rendelkező Mi Hazánk 2022 óta folytatott küzdelmeit és elért sikereit. Emlékeztetett a kútadó elleni küzdelemre, vagy éppen arra a harcra, amelyet a párt által a közbeszédbe emelt végrehajtó- maffiával szemben folytattak.

Toroczkai kiemelte, hogy mára a Mi Hazánk lett az egyetlen politikai erő, amely komolyan veszi a magyar munkások, dolgozók helyzetét, és Lantos Jánoson keresztül aktívan foglalkozik a munkavállalók jogaival és a vendégmunkáskérdéssel.

A politikus beszélt a készpénzhasználat alkotmányos védelmének kiharcolásáról, de természetesen a közbiztonság helyzete és a Bűnvadászok ebből fakadó népszerűsége sem maradhatott ki a két és fél órás programból, melynek végén kérdezni is lehetett a nemzeti ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltjétől.