Indul az országjárásom! Mivel azonban ma már egy politikusi országjárást elsősorban a Facebook felületén szerveznek, hirdetnek, tudósítanak, ahol engem példátlan cenzúra sújt, kérem az Önök, a Ti segítségeteket. Kérem, hogy már most osszátok meg, terjesszétek minden felületen, csoportban, hozzászólásokban, hogy mikor érkezem a Ti választókerületetekbe! Szálljunk szembe együtt a Meta cenzúrájával, a választásokba való beavatkozásával! - írja Toroczkai az X-oldalán.
Az országjárás állomásairól ezen az oldalon lehet tájékozódni: http://toroczkai.info/orszagjaras. Az oldalt folyamatosan frissítjük a pontos információkkal. Találkozzunk személyesen! - zárul a bejegyzés.