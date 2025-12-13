Anyaország, Tudomány és technika :: 2025. december 13. 12:27 ::

EM: mostanában érik el az e-autók a százezres határt

Valamikor mostanában áll munkába a százezredik tisztán elektromos gépkocsi, a teljes klímabarát flotta a múlt hónap végére 98 660 darabot számlált, decemberben kevesebb mint 1400 gépjárműnek kell zöld rendszámot kapnia ahhoz, hogy még idén százezer fölé nőjön az állomány - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) szombaton Facebook-bejegyzésében.

A tájékoztatás szerint 2025-ben egyedül csak januárban maradt kétezer alatti a havi bővülés, minden jel arra mutat tehát, hogy az év végéig átlépik az első hatszámjegyű mérföldkövet.

A zöldflotta gyarapodása 2020 eleje óta már mintegy tizenháromszoros. A tiszta és csendes gépkocsik száma 2024 elejéhez képest megduplázódott Magyarországon. Novemberben a tisztán elektromos személyautókból forgalomba állt a kilencvenezredik - írták a bejegyzésben.

Hozzátették, a kereslet látványos élénkülését a vállalati e-autó program is hajtja. A hazai gazdasági társaságok járművenként akár 4 millió forintot kaphatnak tisztán elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz megvásárlásához.

A lehetőség megemelt 40 milliárd forintos keretösszeggel, február 26-ig meghosszabbított benyújtási határidővel vehető igénybe - hívták fel a figyelmet.

Az elektromos gépkocsik terjedésével tavalyelőtt csökkenőbe fordult a közlekedés kibocsátása üvegházhatású gázokból. A zöldautók használata mérsékli a helyi levegőszennyezést és zajterhelést. Üzemeltetésük és karbantartásuk olcsóbb, mint a hagyományos hajtású járműveké - hangsúlyozták a bejegyzésben.

(MTI)