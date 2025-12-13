Anyaország :: 2025. december 13. 14:52 ::

Orbán magát továbbra is utcai harcosnak, Magyarországot pedig migránsmentesnek hiszi

Andor Évával (TV2-s műsorvezető - a szerk.) lépett szombaton negyed egykor a mohácsi DPK-gyűlés színpadára Orbán Viktor. A miniszterelnök azzal nyitott, hogy Budapesten él, bár Felcsúton szeretne, és a fővárosban nem köszöntik szerinte olyan lelkesen, mint máshol, bár nem szokták elmondása szerint inzultálni, beszólni sem szoktak, de olyan van, hogy nem köszönnek vagy elfordulnak. Összességében viszont sokkal jobb civilizációs állapotban van szerinte a népünk, mint gondolnánk, és az élet nem egyenlő a Facebookkal. Mint fogalmazott, ő nem csinál mást, mint azokat a terveket és álmokat, amiket a magyarok visznek száz éve, próbálja valóra váltani. Szerinte mi leszünk Közép-Európa legsikeresebb népe, az ő generációjának ez a küldetése.

Amikor a Fideszt megalakították, a családtagjai lélekszakadva jelentek meg Szolnokon, ahol épp lakott, rákérdezve, hogy mit csinál? Azt mondták neki, ő úgy fog meghalni, hogy a szovjetek még itt lesznek. Az ő nemzedékük viszont megcsinálta szerinte, hogy ez ne így legyen. Úgy látja, többről volt szó radikális antikommunizmusnál. Most pedig át fogják majd adni a stafétát, és a cél szerinte, hogy egy felemelt fejű nemzedék jöjjön. Úgy szeretne egyszer majd távozni a közéletből, hogy ilyen az ország és ilyen az új nemzedék.



Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán szerint mások azért nem csinálják, amit ő, mert a bátorság hiányzik hozzá, és nincsenek hozzászokva, hogy a szakadék szélén sétáljanak. A politikusok szerinte kerülik a kockázatot, ő viszont nem egy intézkedést akar eladni, hanem a saját értelmezését megértetni. A magyar történelmi kontextusban, úgy látja, a hatalom a közös cselekvés lehetőségét jelenti. A jó vezetés ezért nem más szerinte, mint annak elérése, hogy meg legyünk győződve arról: együtt meg fogjuk csinálni.

Olyan családból jön, ahol ő az első, akinek egyetemi végzettsége van. De sosem gondolt úgy a nagyszüleire, hogy ők ne lennének értelmiségiek. Hiába nem voltak magasan iskolázott emberek, de értelmes emberek voltak, semmit nem fogadtak el, hogy úgy van, ahogy. A dolgok megértése mindig is fontos volt számukra. Minden magyar alapvetően értelmiségi ebből a szempontból szerinte.

Lehet szerinte, hogy Washingtonban van nagyhatalmú ismerőse, meg Oroszországban vagy Isztambulban is vannak olyanok, akik nem akarnak neki rosszat, de barátja csak Mohácson volt. Mint fogalmazott, Mohácson fordult meg a történelem, rossz irányba sajnos, de Mohács a túlélés szimbóluma is. Fontosnak tartja, hogy ne csak nagyvárosokba menjen el, és azért érkezett Mohácsra, mert biztos akart lenni magában. Mohács szerinte jól járt velük, és reméli, ők is jól fognak Moháccsal. Itt dicsérte kicsit Hargitai Jánost, aki hat-hét százalékkal többet szokott szerezni egyéniben, mint a Fidesz-listán.

Ha az EU-ban megszűnt a jogállamiság, miben lehet bízni? Mit tegyünk, ha a másik fél nem tart be semmilyen szabályt? Ezeket a kérdéseket tette fel Andor Éva, arra hivatkozva, hogy az EU-ban fel akarják használni a befagyasztott orosz vagyonokat. Orbán erre azt mondta, ő a kommunistákkal kezdett, most pedig verekedni megy Brüsszelbe. Magyarországot kikerülve nyúlnának szerinte az orosz vagyonhoz, ezzel pedig, úgy látja, vége annak az illúziónak, hogy a jog uralma érvényesül Brüsszelben. Szerinte a befagyasztott orosz vagyonokhoz való hozzápiszkálás hadüzenet. Mint mondta, nekünk is van devizatartalékunk, de ha ahhoz hozzányúlnak, jobb nekünk is elgondolkozni azon, hogy biztonságosnak számít-e ott. Hozzátette, a II. világháborúban sem foglalták le a németek devizatartalékát. A nemzetközi rendszer pénzügyi alapelvét rúgnák fel szerinte, ha hozzányúlnának az orosz pénzhez. Az orosz-amerikai tárgyalások egyik kiemelt tárgyalása pedig, hogy mi legyen ezzel a pénzzel, erről vannak Orbán elmondása szerint dokumentumok is, és az európaiaknak erről nem osztottak lapot. Ők csak, tette hozzá a kormányfő, jogszerűtlenül tudnák elvenni ezt a pénzt.

A kormányfő szerint az európai vezetők eddig azzal „etették” a népeiket, a spanyolokat és a dánokat, hogy a végén egy fillérjükbe sem fog kerülni a háború, az európaiak pedig ezt elhitték, de a magyarok nem. A nyugatiak szerinte nem olyan iskolázottak történelmi viharverésből, mint mi, ezért elhiszik. Ezért van rettegésben szerinte az európai elit, ebből parasztgyalázat lesz, akik pedig a háború mellett érveltek, mind meg fognak bukni.



Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

Andor Éva ezt követően arról beszélt, hogy a Tisza Párt hatalmas megszorításra készül, és a pénzt mind Ukrajnára költené az Európai Unió. Orbán szerint a német kancellár, Manfred Weber és Ursula von der Leyen vezetik a vesztébe Európát. Van az orosz pénz, és van a másik lehetőség, hogy a tagállamoktól begyűjtsenek rengeteg pénzt. Brüsszel szerinte a harmadik magyar választást próbálja megnyerni. Voltak vitáik 2018-ig is, de úgy látja, addig nem tekintettek úgy a magyarokra, mint akik veszélyt jelentenek.

A kormányfő kifejtette még azt is, hogy a migráció olyan, mint a fogkrém: ha egyszer kinyomják a tubusból, nem lehet visszatuszkolni (lásd még a vendégmunkások idetelepítését és állapolgárással kínálását - a szerk.). A nyugat-európaiak sem tudják szerinte most, mit tegyenek. Orbán kijelentette azt is, hogy a Tisza támogatja a migrációs paktumot, bár ezt Magyar Péter számtalan alkalommal visszautasította már. Orbán szerint Brüsszel meg akarja őket buktatni, ennek a megtestesülése a Tisza Párt, Magyar Péter pedig olyan, mint Márki-Zay Péter: előszedték valahonnan, és csak mondja a dolgokat. Bár Márki-Zaynak volt annyi előnye szerinte, hogy polgármester volt.

Amikor megmozdul Afrika, sokkal nagyobb nyomás alá kerülünk majd szerinte, mind eddig, továbbá Törökország szerinte a mi életbiztosításunk, mert sokan jönnének, de ők megállítják őket. A migráció nem múlt idő, hanem a jövő legfontosabb kérdése lesz szerinte, már ha túléljük a háborút. De nem vagyunk szerinte teljesen egyedül a migránsmentes országok között, Lengyelországgal szerinte ebben egy követ fújnak.

Orbán azt is mondta, a Digitális Polgári Körök egy civil mozgalmat jelentenek, azokat nem javasolja, hogy összekeverjék a pártügyekkel. Azt vette észre korábban, hogy a digitális térben negatív dolgok vannak, az ő konzervatív világuk ezért távolságot tart attól. A durva hangvétel, nyegleség nem tetszett szerinte nekik. Nem akarja bántani a pestieket, de van ebben egy amolyan „mi mindent jobban tudunk” attitűd szerinte. Nem az volt benne, hogy a jobboldal is legyen erős a digitális térben, ez csak egy eszköz, következmény volt szerinte. A „libsik” gyorsabban vesznek fel elmondása szerint ritmusokat, mint ő, de nem kell ehhez állítása szerint nyeglének lenni, sokkal inkább mértéktartónak és tisztelettudónak. Lakják be, mert ez az övék is, fogalmazott, sőt, ők úgy gondolják, hogy az ország jobbik részéhez tartoznak. Az ellenfél még erősebb viszont szerinte, nincsenek ott egyelőre, ahol szeretnének. Kétszázezren vannak szerinte a tiszások, ők pedig 137 ezren, ezért szeretnének felzárkózni a következő hónapokban, így a valóságos életben szerinte meglévő hatalmas előnyük, lelki és minőségi előnyük elég lesz arra, hogy megnyerjék a választást. Százhúsz nap, sikerülhet, tette hozzá. Ezt követően még hosszan kritizálta Bokros Lajost is úgy, mintha az, amit ő képviselne, a Tisza Párt politikájának részét képezné.

Kérdésre válaszolva sokadjára is elmondta, ne tévesszék össze az ellenzéket az igazi kihívóval, az utóbbi szerinte valójában Brüsszel, mert onnan akarják megmondani, hogyan éljünk. Márki-Zayok jönnek-mennek, nem ugyanúgy hívják őket, tette még hozzá. A problémájának pedig azt nevezte, hogy a törvények tiltják, hogy beavatkozzon a futball ügyeibe, pedig nagyon szeretne. Utcai harcosnak tartja magát, agglegényallűrjei vannak, és amikor először lett kormányfő 1998-ban, rémálomnak tartotta, mintha börtönben volna. Most nem is költözött sehová, otthon lakik. A stábja nehezen viseli elmondása szerint, hogy korlátként éli meg a segítséget. Felidézte még továbbá, hogy Angela Merkel annak idején beszorította őt a sarokba, és felelősségre vonta a kerítés és a migráció miatt. Merkel szerint nem volt lehetséges, hogy egy ország kilógjon és vétózgasson. Ha egy német fenyegeti az embert, az Orbán szerint komoly dolog. De elmondta Merkelnek, hogy a magyarországi németek is vele értenek egyet, és ők sem akarják a migrációt.

Ez volt Orbán előtt - a házi ex-MSZP-sük sem maradhatott el

A tiszások ellen szól a busómaszk, ezzel kezdte szombat délelőtt a mohácsi Digitális Polgári Kör-rendezvényt Rákay Philip. Szabó Zsófi mellett ezúttal is ő a rendezvény házigazdája. Korábban megírtuk, a városba indult a Fidesz apraja-nagyja, Sebestyén Jankától egészen Kocsis Mátéig.



Videókép

Hargitai János és Bánki Erik mohácsi képviselők is természetesen ott vannak, Rákay rögtön az elején köszöntötte őket, Hargitaira a Mohács 500 jubileumi év miniszteri biztosaként hivatkozva. Rákay egyben azt is mondta, hogy a busómaszk azok ellen szól, akik robothangon kántálják, hogy „lépésről lépésre, tégláról téglára”. Odaszúrt egyben a Budapesten épp gyermekvédelmi demonstrációt szervező Magyar Péternek. Mohácsra úgy hivatkoztak, mint amely város üzenete az általuk háborúpártinak nevezett erők ellen is szól.

Az első beszélgetés résztvevői Szili Katalin miniszterelnöki biztos, Rátgéber László kosárlabda mesteredző, Rudán Joe zenész és Miklósa Erika operaénekes. Rögtön Szili kezdett, az egykori köztársaságielnök-jelölt azzal kezdett, hogy Európának ugyanúgy ki kellene állnia a békéért, mint a magyar kormánynak. Szili szerint a legjobban a kárpátaljai magyarság fáj nekünk, és nem is érti Európát, hogy merülhet fel a soron kívüli ukrán uniós tagság ötlete. Rudán Joe eközben úgy fogalmazott, minden normális ember a háború ellen van, és köszönetet mond Orbán Viktornak, hogy „megvédhetjük a saját határainkat”. Szili szerint Nyugat-Európa táplálja a háborút, miközben van egy amerikai-magyar tengely most, ami a békét szeretné.

Természetesen ezúttal is színpadra lépett a „roma származású” Radics Gigi és Curtis (Széki Attila, rapper - a szerk.) párosa, most az Elindultam szép hazámból című dalt énekelték.



Cigányás érzékenyítéssel maygarkodtak fideszes módra (fotó: Illyés Tibor / MTI)

Kocsis Máté következett, aki elsőként is gratulált mindenkinek, a busók szerinte jól végzik dolgukat, és a rossz szellemeket távol tartották. „Úgy is mondhatnám, hogy foltos lett a gatya ismét”, folytatta Magyar Péter becsmérlését, majd olyanokat mondott még, minthogy „kommunista nem vész el, csak átalakul”, illetve Petschnig Mária Zitát és Bokros Lajost emlegette. Szerinte Bokros volt az, aki tönkretette Magyarországot és az embereket, és most hasonlóra készül szerinte a Tisza is. Ironizált azon is, hogy Magyar Péter azt mondta, a mesterséges intelligencia segítségével hamisította valaki az Indexen közzétett konvergenciaprogramot. Kocsis szerint ezek szerint a mesterséges intelligencia teremtette Kéri Lászlót is, és Bokros feltűnése is csak a Mátrix műve. Kocsis is kifejtette, amit már Orbán is hangoztatott, hogy szerintük 2030-as céldátummal készül Európa háborúzni, és a jövő évi lesz az utolsó magyar országgyűlési választás előtte. Kocsis szerint még a velük szemben állók is akkor járnak jól családilag és mindenhogyan, ha ők kormányoznak, máskülönben belesodródunk a háborúba.

(Magyar Hang nyomán)