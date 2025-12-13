Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. december 13. 15:23 ::

Körözési toplistás pedofilt fogtak be

A Szolnoki Ítélőtábla nyáron társtettességben, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekpornográfia bűntett miatt 3 év 6 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélte a szolnoki R. Rajmundot. A 25 éves férfi azonban a börtönbe vonulás helyett a bujkálást választotta - írja honlapján a rendőrség.

A Szolnoki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja a férfi mielőbbi kézre kerítése érdekében július 16-án elfogatóparancsot bocsátott ki ellene, így a hatóságok megkezdték a felkutatását.

A bűncselekmény társadalmi súlyossága miatt az elkövető felkerült a rendőrség körözési toplistájára is, valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési egysége is bekapcsolódott a nyomozásba.

A KR NNI fejvadászai a körözést folytató Szolnoki Rendőrkapitánysággal együttműködve azonosították az elítélt tartózkodási helyét. December 5-én egy szolnoki áruház parkolójában fogták el a KR NNI Bevetést Támogató Osztályával. Így a 25 éves férfi már rács mögött kezdheti meg az új évet.