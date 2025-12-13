Anyaország :: 2025. december 13. 19:34 ::

"Olyan bűncselekménysorozat ez, amiért bármely kormánynak mennie kellene"

Megtelt negyed négyre a Bajcsy-Zsilinszky út a Paulay Ede utcától az Anker közig, a tüntetők Magyar Péter hívására érkeztek, hogy kiálljanak a gyermekjogokért, illetve a napvilágot látott bántalmazások ellen. Juhász Péter korábbi politikus tette közzé a birtokába került videókat arról, hogyan bántalmazzák a Szőlő utcai javítóintézet lakóit (ugyanakkor az is látszik, hogy az ifjú cigánybűnözőknek vannak viselkedési problémái - a szerk.). Így tett a videókon Kovács-Buna Károly megbízott igazgató is, aki még a videó megjelenése előtt beadta felmondását. A nyomozók a héten nagy erőkkel szálltak ki az intézményhez, többeket letartóztattak, köztük Kovács-Bunát is. Magyar Péter a héten nyilvánosságra hozott egy 2021-es, titkos gyermekvédelmi jelentést is, amiből kiderült, a gondozásban lévők közül minden ötödik gyerek bántalmazás áldozata lett - írja beszámolójábana Magyar Hang.



Fotó: Szajki Bálint / 24

Fél négy előtt nem sokkal érkezett meg Magyar Péter a Deák térre. A Tisza Párt elnökének kérésére többen hoztak gyermekjátékokat is (különösen a 17 évesesen erőszaktevő Kalányos Odüsszeusz várja kisírt gyermekszemekkel remegve a plüssnyulakat a javítóintézetben - a szerk.), a menet eleje a Paulay Ede utca elejére állt be, hogy aztán a Karmelitáig vonuljanak. Fél négykor meg is indult a tömeg. Magyar egyébként szombat délelőtti nyílt levelében meghívta Sulyok Tamás államfőt is a demonstrációra. Több tiszás politikust is láttak tudósítóink a tömegben, többek között Tarr Zoltánt, Kulja Andrást és Rost Andreát. Közben a Lánchídon is láthastó volt egy méretes transzparens, rajta az „El a kezekkel a gyerekektől” felirattal.



Fotó: Albert Enikő / Magyar Hang

Mint kiderült, ez nem egy tiszás transzparens, két Fejér megyei tiszás tette ki azt. A lapnak arról beszéltek, most lett elegük abból, ami zajlik, és hirtelen felindulásból készítették el a plakátot. A lezárt Lánchídon egyébként sokan sétálnak, főleg turisták, de vannak, akik a tiszás rendezvényre érkeztek, és a Deák tér helett rögtön ide jöttek.



Fotó: Mohos Márton / 24

A tüntetésen olyanokat lehetett látnik a transzparenseken, minthogy „vége van”, „elég volt”, „védjük meg a gyermekeket”. Vannak fáklyák is, amiket tiszás melegítősök osztanak. A vonulók közül sokan skandálták a „mocskos Fidesz”-t, ahogy az „Orbán, takarodj” is visszatérően felharsant, de Magyar Péter és a menetkísérők is arra intették a tiltakozókat, hogy ez egy csendes menet, és a bántalmazott gyerekekre tekintettel csendben vonuljanak. A Roosevelt téren is többen csatlakoztak a menethez, közben volt, aki azt kiabálta, hogy a gyerekek már sokáig csendben voltak, és elég volt a hallgatásból.



Fotó: Szajki Bálint / 24

Az MTA elé érve kérték arra az embereket, hogy most gyújtsák meg a gyertyákat, fáklyákat. A menet előtt pedig egy kisteherautó, amelyikről komolyzene szól. Amikor a Lánchídhoz értek az emberek, már kifejezetten nagy tömeg vonult. A transzparens mögött az első sorban olyanok állnak Magyar Péter mellett, mint Rost Andrea, Forsthoffer Ágnes, Bódis Kriszta vagy Borbély Alexandra színésznő. A menet vége még csak négy óra után hagyta el a Deák teret, miközben az eleje már a Lánchídon vonult.



Fotó: Szajki Bálint / 24

Az Alagútból aztán fél öt körül ért ki a tömeg eleje, itt is sokan vártak arra, hogy a menethez csatlakozzanak. A vonulás vezetői már a Krisztina térre értek, amikor sokan még csak a József Nádor téren tartottak.



Fotó: Tompos Ádám / Magyar Hang

Sokan kénytelenek is voltak az MTA előtt várakozni, mert nem fértek még fel a hídra. Drónfelvételek alapján a tömeg eleje már a Vár aljához érkezett, amikor még sokan várakoztak arra, hogy a Lánchídra lépjenek. A Karmelita közelében egyre több rendőr várja a tiltakozókat. A Dísz téren is van egy óriási kivetítő, sokan oda csoportosulnak.



Fotó: Végh László / Magyar Hang

Egészen kis emelvényen szólal ezúttal fel Magyar Péter, akik pedig hoztak magukkal játékokat, azok egy gyűjtőhelyen, a színpad előtt adhatják le azokat.

Este hatkor kezdte meg beszédét Magyar Péter, aki elsőként is köszönetet mondott az összegyűlt játékokért. Tisztelettel köszöntötte azokat, akik a gyermekvédelemben nevelkedtek, és most kimentek a tüntetésre. Sok mindenben segítenek ők a Tisza szakmai gyermekvédelmi programjában. Bicske, Rákospalota, Szolnok, Tiszadob: sorolta azokat az intézményeket, ahol ezek a fiatalok nevelkednek.



Fotó: Szajki Bálint / 24

Magyar kijelentette, nem zászlót lengetni, pártokat ünnepelni vagy szidni jöttek több tízezren, hanem hogy ezekről a helyekről beszéljenek, és a gyermekekről, akik itt élnek. Elmondása szerint most ő sem a Tisza elnökeként, politikusként áll itt, hanem apaként, háromgyerekes férfiként. Egyben volt fideszesként, aki nem tud és nem is akar úgy tenni, mintha semmi köze nem lenne azokhoz, akik ezt az országot vezetik. Közelről ismerte és ismeri sokukat, és ezért fáj neki az ordító csend az elmúlt hetek, hónapok eseményeire vonatkozólag. Magyar megszólította Sulyok Tamás államfőt, feltéve a kérdést: miért hallgat köztársasági elnök, amikor gyermekeket vernek botokkal, ütlegelnek, rugdosnak? (Valahol a környék 7-13 éves fiataljait korábban terrorizáló Rézműves Ronaldó 16 évének minden kisgyermekségével bólogat - a szerk.) Szóba hozta az általa nyilvánosságra hozott jelentést is, szerinte annak ellenére úgy működnek tovább a hatalmon lévők, mintha mi sem történt volna. Miért nem segítenek azoknak, akik rászorulnak? Csak sorolta a kérdéseket, mire a tömeg látványosan, dühösen reagált, majd azt skandálták: „nem tűrjük” és „mondjon le”.

Felidézte a kegyelmi ügy kirobbanását, elmondása szerint akkor úgy érezte, nem lehet tovább hallgatni, és az a kormány, ami a pedofilok segítőit felmentette, emberéleteket hagyott tönkremenni, az a hatalom egy szörny. Huszonkét hónap telt el azóta. Egy ország tette fel akkor a kérdést, képes-e a kormány változtatni, vagy cinkosa marad a gyermekbántalmazóknak. Akkor elmondása szerint Orbánék fűt-fát megígértek, mégis kiderült, hogy a kormány és a Fidesz-KDNP-frakció minden egyes tagja a bántalmazók oldalára állt. Semmi sem történt Bicske és a Szőlő utca között (a gyermekvédelemmel valóban következetesen mostohán bánnak, de fellháborodást kiváltó 10 évvel ezelőtti felvételeken látható javítóintézeti események megakadályozásához már időgép kellett volna, ahogy a 2021-es gyermekvédelmi jelentésen is nehéz lett volna utólag változtatni - a szerk.), fogalmazott a Tisza elnöke, aki szerint a történet körbeért, és ennek a hatalomnak vége van.



Fotó: Mohos Márton / 24

Az állami gondoskodásban élők, mondta, nem kérnek jachtokat, csak szeretetet és lehetőséget egy boldog élethez (a kis Lakatos Armandó a pontos időre is kíváncsi, buszjegyre kellene neki - a szerk.). Magyar úgy látja, a jelenlegi hatalom ezt képtelen megadni nekik, és ha ez nem megy, a hatalom nem tudja megvédeni őket, akkor ne mondja közben azt: ez minden másnál fontosabb. Ne költsön tízmilliókat vadászkiállításra, ne építsen más országokban víztisztító telepet milliárdokért, amíg a rá bízott gyerekeken nem tud segíteni. Ne mondja a hatalom, hogy Brüsszel, Moszkva vagy Magyar Péter lejáratása fontosabb, mint ezeken a gyerekeken segíteni.

Közvetlenül szólt az érintettekhez, a gyermekvédelemben élőkhöz, és azokhoz, akik most is bántalmazás áldozatai: „nem vagytok egyedül”. A hazájuk, mint fogalmazott, nem fogja magára hagyni őket, hogy soha többé ne fordulhasson elő egyetlen gyerekkel sem, ami velük előfordult. Idén újra megkísérlik elvinni az összegyűlt ajándékokat a gyermekotthonokba. Felszólította a hatalmat, hogy ne akarják megakadályozni a magyar emberek karácsonyi ajándékainak otthonokba való eljuttatását.

Lehet, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Sulyok Tamás köztársasági elnök vagy Orbán Viktor miniszterelnök ráér, de ezeknek a gyermekeknek nincs több idejük Magyar Péter megfogalmazása szerint. Nem akarnak ugyanis még több karácsonyt rettegésben tölteni.

A hét közepén meghirdetett esemény leírásában nem szerepel, hogy a tüntetésen bárki is beszédet mondana.



A szervezők szándéka szerint: „a rendezvény pártpolitikától mentes, csendes, méltóságteljes kiállás lesz a magára hagyott gyermekek mellett”, ezért arra kérték a résztvevőket, hogy ne legyenek náluk zászlók, vagy pártjelvények, vigyenek viszont magukkal egy gyerekjátékot - írja a 24.hu.

Magyar Péter sorolta a bántalmazási eseteket, és közben rákérdezett Gulyás Gergelynél, Orbán Viktornál, Tuzson Bencénél: ők is tolvajok voltak korábban? Nekik mi volt a bűnük? Ők sem kiskorúak? Péntek este a Belügyminisztérium elismerte a politikus elmondása szerint, hogy az általa nyilvánosságra hozott jelentés valódi, és annak tartalmát a kormány pontosan ismerte. Tehát Pintér Sándor buktatta le Magyar szerint Orbán Viktort. A jelentésben pedig nem javítóintézetekről van szó, hanem olyanokról, köztük két-három éves gyerekekről, akiket a magyar állam gondozására bíztak. A hatalomban lévők mindenről tudtak szerinte, mégsem tettek semmit a hazugságon és ipari méretű lopáson kívül. Olyan bűncselekménysorozat ez szerinte, amiért egy demokratikus jogállamban a kormánynak mennie kellene. Arra kéri a résztvevőket, hogy ha hazamennek, öleljék meg a gyermeküket, unokájukat. Át kell és át is fog alakulni szerinte a düh szeretetté, hogy a választás másnapján ne csak a felelősöket vegyék elő, de képesek legyenek az államra bízott gyerek köré védőhálót is képíteni.

A gyermekvédelem költségvetése felülről nyitott lesz kormányváltás esetén szerinte, kivizsgálásra kerülnek az elmúlt húsz év bűncselekményei, független parlamenti vizsgálóbizottságot állítanak fel, anonimizált aktanyilvánosságot vezetnek be, áldozatközpontú jogi és pszichológiai támogatást, tanúvédelmet nyújtanak. Megerősítik továbbá a gyermekvédelmi jelzőrendszert, és gyors információáramlást vezetnek be a hatóságok között. Iskolai szociális munkásokat neveznek ki, korszerűsítik az intézményeket, azonnali 25 százalékos általános béremelést vezetnek be a gyermekvédelemben, amit a teljes szociális szektor béremelése követ. Újra létrehozzák a független, politikai utasításoktól mentes gyámhivatalt. Mindent megtesznek továbbá a családon belüli erőszak visszaszorításáért. Bővítik a gyerekbarát meghallgatószobák számát, a válási mediációt pedig rendszerszinten vezetik be, 0-24 órás névtelen bejelentő vonalat indítanak. Követelik, hogy Orbán Viktor és kormánya végre vállalja a politikai, jogi és erkölcsi következményeit ennek a bűncselekmény-sorozatnak. Olyan kormány jön Magyar szerint, amely mögött jó szándékú milliók állnak, és akiknek fontos, hogy segítséget kapjanak az áldozatok, és megvédjenek minden magyar gyermeket. (A kis Sztojkáékkal mi lesz?... - a szerk.)

A hatalom abban reménykedett Magyar szerint, hogy itt ma balhé lesz és erőszak, de megint csalatkozniuk kell, mert ők a békében, szeretetben és nemzeti összefogásban hisznek (Vargáné baráti sajtót is rendszeresen támadó agressziója láttán ezt nyilván el is hisszük, mint a mindent megígérését is - a szerk.). Azzal a tudattal mennek haza, hogy már nincs sok hátra, és az idő nekik, a hazájuknak, Magyarországnak dolgozik. Bocsánatot kért egyben a hatalom nevében, amelyre nem számíthattak ezek a fiatalok.

A végén még Máté evangéliumából idézett Magyar, békés adventet kívánt mindenkinek, majd este hét előtt nem sokkal zárta beszédét, és felcsendült a Himnusz.