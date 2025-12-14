Anyaország, Friss hírek :: 2025. december 14. 10:50 ::

Hármas karambol miatt lezárták az 53-as Balotaszállás és Kiskunhalas között

Két személyautó és egy kisbusz ütközött az 53-as főúton Balotaszállás és Kiskunhalas között vasárnap délelőtt, az útszakaszt lezárták - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Dabis Krisztina elmondta, hogy egy ember könnyebben megsérült a balesetben. A főút 63-as és 64-es kilométere közötti szakaszát a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták - tette hozzá.

A mentési munkálatokra a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók érkeztek ki - közölte honlapján a BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.