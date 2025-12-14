Bár a számozott utcákat felszámolták, de a területet mindez idáig nem sikerült a szeméttől megtisztítani a városvezetésnek. Iszonyatos mennyiségű szemét lepi el az egykori cigánytelepet. A patkányok elszaporodásának táptalaja, és a fertőzésveszély gócpontjaként éktelenkedik a hatalmas területen.
A 2025 júniusi alpolgármesteri nyilatkozatok ellenére a miskolci számozott utcák környékén a helyzet továbbra is aggasztó, és a bejárások alapján úgy tűnik, a területen még mindig jelentős mennyiségű illegális szemét található.
Kamerarendszer a számozott utcákban:
A hivatalos 2025 áprilisi kameralista szerint a területen többek között az Ötödik, Hetedik, Kilencedik és Tizenegyedik utcák (és a Vasgyári újtelep utca) csomópontjainál találhatók kamerák. A Szinvaparti területet is figyelik, mivel korábban ott is jelentős illegális szemétlerakás történt. A kamerák kihelyezése a bontásokkal és a rendbetételi munkálatokkal együtt a terület hosszú távú rendezését és a jogsértő cselekmények (például az illegális szemétlerakás) megakadályozását.
A kérdésem a következő lenne. A lakosságibejelentések alkalmával miért az a válasz, hogy a kamerarendszer vagy nem működik, vagy nem látja az adott terület részt?
Jelenleg nincs nyilvános információ arról, hogy a számozott utcákban lévő kamerarendszer ne működne. Ellenkezőleg, a legfrissebb, 2024-es és 2025-ös hírek is megerősítik, hogy a városvezetés folyamatosan fejleszti és bővíti a térfigyelő hálózatot a területen a közbiztonság és a rend fenntartása érdekében.
A telepfelszámolás apropójaként azért érdemes megjegyezni, hogy azok a lakók, akiknek érvényes bérleti szerződésük volt az adott ingatlanra, a városvezetés által felajánlott, felújított önkormányzati bérlakásokat kaptak csereként, jellemzően a város más, rendesebb részein.
A gettókat tehát nem felszámolták hanem szétszórták a város különböző részein.
Szarvas Valéria