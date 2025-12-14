Anyaország :: 2025. december 14. 20:17 ::

Miskolci számozott utcák: a telepfelszámolás után

Bár a számozott utcákat felszámolták, de a területet mindez idáig nem sikerült a szeméttől megtisztítani a városvezetésnek. Iszonyatos mennyiségű szemét lepi el az egykori cigánytelepet. A patkányok elszaporodásának táptalaja, és a fertőzésveszély gócpontjaként éktelenkedik a hatalmas területen.



Képek: Szarvas Valéria

A 2025 júniusi alpolgármesteri nyilatkozatok ellenére a miskolci számozott utcák környékén a helyzet továbbra is aggasztó, és a bejárások alapján úgy tűnik, a területen még mindig jelentős mennyiségű illegális szemét található.

Kamerarendszer a számozott utcákban:

A hivatalos 2025 áprilisi kameralista szerint a területen többek között az Ötödik, Hetedik, Kilencedik és Tizenegyedik utcák (és a Vasgyári újtelep utca) csomópontjainál találhatók kamerák. A Szinvaparti területet is figyelik, mivel korábban ott is jelentős illegális szemétlerakás történt. A kamerák kihelyezése a bontásokkal és a rendbetételi munkálatokkal együtt a terület hosszú távú rendezését és a jogsértő cselekmények (például az illegális szemétlerakás) megakadályozását.

A kérdésem a következő lenne. A lakosságibejelentések alkalmával miért az a válasz, hogy a kamerarendszer vagy nem működik, vagy nem látja az adott terület részt?

Jelenleg nincs nyilvános információ arról, hogy a számozott utcákban lévő kamerarendszer ne működne. Ellenkezőleg, a legfrissebb, 2024-es és 2025-ös hírek is megerősítik, hogy a városvezetés folyamatosan fejleszti és bővíti a térfigyelő hálózatot a területen a közbiztonság és a rend fenntartása érdekében.

A telepfelszámolás apropójaként azért érdemes megjegyezni, hogy azok a lakók, akiknek érvényes bérleti szerződésük volt az adott ingatlanra, a városvezetés által felajánlott, felújított önkormányzati bérlakásokat kaptak csereként, jellemzően a város más, rendesebb részein.

A gettókat tehát nem felszámolták hanem szétszórták a város különböző részein.

Szarvas Valéria