Ruszin-Szendi nem katona többé

A volt vezérkari főnök 2023-as leváltása, majd a honvédségtől a "fiatalítási hullámmal" való eltávolítása után is katona volt, önkéntes tartalékos. De csak december 8-ig, mert a honvédelmi miniszter ezt az 50 ezer forinttal járó jogviszonyát egyoldalúan megszüntette. A politikai bosszú azon része viszont, ami Ruszin-Szendi Romulusz rendfokozata és a havi milliós juttatása elvesztését célozná, úgy tűnik, kivitelezhetetlen – egyelőre, írja a hvg.

"Ruszin-Szendi Romulusz sohasem Magyarország és a honvédség érdekeit képviselte, hanem saját politikai és személyes ambícióit helyezte előtérbe. Önkéntes tartalékosi jogviszonya 2025. december 8-án megszűnt" – válaszolta a Honvédelmi Minisztérium a lap kérdésére, hogy beváltotta-e Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter a közben a Tisza képviselőjelöltjévé lett volt vezérkari főnökkel szembeni "szankciós" bejelentését. Szeptember végén a tárcavezető azt mondta: "Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes (…) méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen. Úgy döntöttem, hogy a tartalékosi szerződését felbontom. Ez azt jelenti, hogy a rendfokozatát sem használhatja."

A bejelentésről szóló Facebook-videójában a miniszter több dolgot is felhozott indokként a volt vezérkari főnökkel szemben. Például a fegyverviselési botrányát vagy azt, amikor meglökte az őt kérdező mandineres újságírót.