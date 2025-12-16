Anyaország :: 2025. december 16. 21:49 ::

Közleményt adott ki a DPD: ennyi csomag fog késve érkezni karácsony előtt

Az év végi, kiemelkedően nagy csomagforgalom miatt egyes budapesti és főváros környéki területeken kézbesítési késések alakultak ki, amelyről a címzettek számára folyamatos transzparens tájékoztatást adunk – írta keddi közleményében a DPD Hungary csomagküldő szolgálat.

A cég azt követően adott ki közleményt, hogy kiderült, a karácsonyi időszakban sokan nem kapták meg a csomagjaikat, akik a DPD-re bízták a küldést. A DPD-károsulti Facebbok-csoportnak már több tízezer tagja van. A DPD most azt írta:

Tisztában vagyunk vele, hogy sok ügyfelünk és családjaik számára a karácsonyi időszak különösen fontos és érzékeny, így őszintén sajnáljuk, hogy ezúttal kivételesen nem a megszokott magas színvonalon tudunk teljesíteni. Jelenleg minden kollégánk és partnerünk a kialakult probléma mielőbbi megoldásán dolgozik.

Egyúttal hozzátették: „Fontosnak tartjuk egyértelművé tenni, hogy ügyfeleink csomagjai természetesen nem vesztek el, azok útja pontosan követhető, valamennyi küldemény jelenleg is kézbesítés alatt áll. A késések a küldemények körülbelül 10%-át érintik, ugyanakkor megértjük, hogy a kialakult helyzet az érintettek számára komoly kellemetlenséget okoz.”

A DPD jelezte, hogy munkatársai és alvállalkozói megerősített kapacitással, hétvégi munkavégzéssel és folyamatos operatív ellenőrzés mellett azon dolgoznak, hogy minden csomag mielőbb megérkezzen a címzetthez.

A karácsony előttre tervezett utolsó kézbesítési nap december 23., de fontos tudni, hogy budapesti címek esetén a december 15. előtt a DPD által a feladóktól átvett csomagok esetén biztosítjuk az első kézbesítési kísérletet karácsony előtt. Ez a dátum a vidéki csomagok esetében december 19.

December 1-jétől egyébként 0–24 órában működő, e-mail alapú automatikus válaszrendszert vezettek be, amely azonnali státuszinformációt biztosít a csomagokkal kapcsolatban.

A DPD hangsúlyozta, hogy elhatárolódnak attól a gyakorlattól, amely során magánszemélyek vagy közszereplők vállalati vezetőik közvetlen elérhetőségeit nyilvánosságra hozzák, és arra buzdítják ügyfeleiket, hogy ezeken a személyes csatornákon keresztül is próbálják elérni a céget. „Az elmúlt időszakban tucatjával kapott fenyegető vagy zaklató üzenetek nem segítik a helyzet megoldását” – fogalmaztak.

A DPD kiszállításaival tavaly is volt gond, akárcsak a Sameday-kiszállításokkal, tavaly és idén is, a csomagautomaták bedugulása is előfordult tavaly.

A posta korábbi közleménye szerint náluk a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg karácsonyig a címzettekhez. A Foxpost az ünnepek között módosított menetrend szerint működik.

(24 nyomán)