2025. december 17. 08:48

Felmérés: továbbra is állja a sarat a Mi Hazánk az Orbán-Magyar párharccá silányított választás előtt

A teljes népesség körében 8, a pártot választani tudók között 11, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 17 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt a 21 Kutatóközpont friss felmérése szerint.

A számok a november végi méréshez képest visszarendeződést mutatnak: a Tisza erősödését és a Fidesz enyhe visszaesését, noha mindkettő a hibahatáron belüli érték. A nyári és kora őszi adatokhoz képest viszont nincs jelentős változás: a 21 Kutatóközpont az összes párt esetében ugyanezeket a számokat mérte augusztusban a teljes népességben. A Mi Hazánk továbbra is a küszöb felett, a Demokratikus Koalíció és a Kétfarkú Kutya Párt viszont alatta található, írja a 24.

A december 12. és 16. között végzett felmérés szerint a Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben, a pártot választani tudók között pedig 49–38 az arány.

A Tisza esetében a 49 százalékos érték az eddigi legmagasabb, igaz, korábban háromszor is 48 százalékon állt, és 11 százalékpont volt júniusban is a különbség a javára. Összességében ezen a viszonyítási alapon elég stabil a két nagy párt tábora, egyedül az előző, novemberi mérésben látszott közeledés, de az is a hibahatáron belül volt, ráadásul decemberrel visszaállt a korábbi különbség.

Az tehát, amit a Fidesz nyár óta tartó fokozatos araszolásával megnyert, a kormánypárt számára decemberre elveszett, és úgy jutott vissza a nyári, kiinduló helyzethez, hogy közben közel fél év eltelt, ami alatt összességében így nem javult a pozíciója.

A részvételüket biztosra mondók körében is nőtt a Tisza előnye: 13-ról 17 százalékpontra, igaz, korábban volt már 18 százalékpont is a különbség. Az a tendencia folytatódott, hogy a Tisza szavazói nagyobb arányban állítják, hogy biztosan részt vennének egy most vasárnapi voksoláson, ezért nagyobb Magyar Péter pártjának előnye ezen a bázison. Ugyanakkor – ahogy a korábbi felmérések kapcsán is jelezték – a ciklus közbeni fiktív választási részvételi szándék nem feleltethető meg a tényleges választási részvételnek, ráadásul ennek a mintarésznek a hibahatára is némileg nagyobb, körülbelül plusz/mínusz 4 százalékpont.

A többi párt népszerűsége vagy stagnál, vagy enyhén csökken; az együttes támogatottságuk sosem volt még alacsonyabb, mint most.

A Mi Hazánk decemberben 7 százalékon állt a pártot választani tudók között, és 5 százalékon a biztos pártválasztók között, tehát alapvetően bejutással kecsegtető a pozíciója. Ez nem mondható el a DK-ról és az MKKP-ról, amelyek az elmúlt hónapokban folyamatosan 2–3 százalék környéki támogatottságot tudhattak maguk mögött, és ez decemberben sem volt másképp.

A mérés eredményei a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátorának feltételezései mellett magabiztos Tisza-győzelmet jelentenének egy fiktív, most vasárnapi választáson, a novemberihez képest jelentősebb előnnyel. A pártot választani tudókat alapul véve a Tisza nagyjából 119, a Fidesz (a nemzetiségi képviselővel együtt) 72, a Mi Hazánk pedig 8 mandátumra számíthatna a kalkulátor becslése szerint decemberben, azonban a konkrét számok – választókerületi kutatások híján – nagyságrendet (becslést) jelölnek, nem pedig precíz mérési eredményt.