Anyaország, Háború :: 2025. december 17. 10:26 ::

Orbán: erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, de figyelembe veszik, ki hogyan szavaz

Orbán Viktor levélben kért tájékoztatást Vlagyimir Putyintól arról, milyen válaszlépést tervez Oroszország, ha az Európai Unió hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz, és figyelembe veszik-e majd az egyes tagállamok szavazatát a kérdésben, írja a Mandiner nyomán az Index.

Orbán arról számolt be, hogy a Kreml válaszában közölte: erőteljes válaszlépést adnak majd az oroszok, ugyanakkor figyelembe veszik, hogy ki hogyan szavaz majd az EU-csúcson.

A kormányfő egyúttal hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogatja a befagyasztott vagyonhoz való hozzányúlást, mert szerinte ez az eszkaláció újabb szintjét jelentené, az orosz vagyon kisajátítása és Ukrajnának történő átadása nem más, mint nyílt hadüzenet szerinte.