Anyaország :: 2025. december 17. 11:14 ::

Huszonegy embert gyanúsítanak azzal, hogy megszerezték törvényes örökös nélkül elhunytak hagyatékát

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) 21 embert gyanúsít azzal, hogy törvényes örökös nélkül elhunytak hagyatékát jogosulatlanul megszerezték. A bűnszervezet ezzel több százmillió forint vagyonra tett szert. A gyanúsítottak között vannak ügyvédjelöltek és hagyatéki ügyintézők is - közölte a nyomozó iroda szerdán a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján tavaly indítottak nyomozást a bűnözői csoport ellen; a gyanú szerint "az illegális hagyatékmegszerzés" 2024 nyarán indult.

A szervezet élén egy 32 éves budapesti ügyvédjelölt állt, a bizonyítékok szerint az egész tevékenységet a férfi találta ki, a hálózatot kiépítette és társait irányította.

A hierarchiában alatta lévőknek konkrét feladatokat szabott meg, a tagokat folyamatosan ellenőrizte, és aktívan részt vett azokban a végrehajtói feladatokban is, amelyek során felkutatták azokat az örökhagyókat, akiknek nem voltak örökösei.

A hagyatéki ügyekhez gyakran családtagjaik közül vagy azok baráti köréből strómanokat kerestek, akik később "álörökösként" szerepeltek az egyes eljárásokban - írták.

A vezető alatti szinten egy 48 éves budapesti ügyvédjelölt és egy 64 éves jogász állt; a két nő szervezői és végrehajtói szerepet is betöltött a bűnszervezetben. Feladatuk leginkább a strómanok és hamis tanúk felkutatása, valamint beszervezése volt, általában családtagjaikat és ismerőseiket "hívták be" ilyen formán az illegális üzletbe, de ők maguk is "felmerültek örökösként".

Tevékenységük több esetben arra is kiterjedt, hogy kapcsolatrendszereiknek köszönhetően elhunytak adatait megszerezzék, ebben segítségükre volt három ügyintéző is.

A három nő egyike egy vidéki polgármesteri hivatal haláleseti anyakönyvvezetője volt, egy másik egy kerületi polgármesteri hivatal hagyatéki ügyintézője, míg a harmadik egy kormányhivatali ügyintéző - tették hozzá.

Az egy évig tartó felderítés során összegyűjtött adatok szerint a bűnszervezet összesen 13 hagyatéki ügyben szerezte meg jogosulatlanul az elhunyt vagyonát, ezek mindegyike budapesti közjegyző előtt jogerősen befejezett hagyatéki eljárás volt, ezen túl 11 eljárás még most is folyamatban van közjegyzőknél.

Az egyes ügyekben alkalmanként 10 millió és 300 millió forint közötti vagyonhoz jutottak így hozzá. A szervezet élén állók - vagyis a férfi és két nő társa - egyenlő arányban osztoztak a megszerzett vagyonon, míg a strómanoknak rendszerint 5-5 millió forintot adtak. Az, hogy a hivatali dolgozók kaptak-e "ajándékot" tevékenységükért, még vizsgálat alatt áll - közölték.

A közlemény szerint december 9-én több száz rendőr egyszerre csapott le 32 helyszínen: ezek között voltak lakóingatlanok, ügyvédi irodák és hivatalok is.

Azt írták, 21 embert fogtak el, a gyanúsítottaknak bűnszervezetben elkövetett hamis tanúzás, különösen nagy értékre, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás, folytatólagosan, bűnszervezetben elkövetett hivatali visszaélés és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás miatt kell felelniük.

A nyomozók tíz embert bűnügyi őrizetbe vettek, közülük a bíróság hetet letartóztatott: a három vezetőt és négy "álörököst".

Vagyonvisszaszerzés keretében a KR NNI összesen több mint 610 millió forint vagyont biztosított eddig a szervezettől, ezek között voltak ingatlanok, járművek, készpénz és számlákon lévő összegek - közölték.

(MTI - Police.hu)