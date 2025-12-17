Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 17. 11:25 ::

Cigány betörő egy zuglói kollégium szekrényében

Édesdeden aludt egy szekrényben az a férfi, aki betörése fáradalmait igyekezett kipihenni egy zuglói kollégiumban. Előzőleg az épületbe visszatérő diákok vették észre a befeszített ajtót, az intézmény vezetője pedig rendőri segítséget kért, írja bejegyzésében a Rendészeti Államtitkárság.

A járőrök helyiségről helyiségre jártak, és mozgásirányt követtek. Üres túró rudis zacskó, lábnyomok mutatták, merre mehetett a hívatlan vendég, mígnem az egyik emeleti szoba szekrényéhez támasztva létra, a szekrényben pedig az összekucorodott betörő tűnt fel. Nem tudott lemászni, ebben a rendőrök készséggel segítségére voltak: kiemelték, leemelték, földre fektették. A 44 éves budapesti férfi bilincselés közben elmesélte, a kerítésen átmászva jutott az épületbe, a művelet közben azonban felakadt a lába, ami szerinte eltört. Arra nem tért ki, hol hagyta el cipőjét, hogyan jutott el végső búvóhelyére és vajon meddig akart a szekrényben rostokolni… Kórházba került, lopás miatt indult ellene eljárás.