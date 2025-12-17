Anyaország, Háború :: 2025. december 17. 15:10 ::

Orbán: nem lesz napirenden a zárolt orosz vagyon kérdése az EU-csúcson

Orbán Viktor miniszterelnök szerint "Magyarország győzelmet aratott az EU-csúcs előtti tárgyalásokon": az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az orosz zárolt vagyon kérdése nem kerül napirendre.

A kormányfő a Patrióták európai párt vezetői találkozójára érkezve Brüsszelben szerdán úgy fogalmazott, a háttértárgyalások eredményre vezettek.

Orbán Viktor ugyanakkor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét, amely az orosz vagyon helyett merült fel. Kijelentette: Magyarország nem vállal felelősséget olyan hitelért, amelyet Ukrajna támogatására használnának fel, és szerinte az Európai Uniónak sem szabad erre az útra lépnie. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz a javaslat megakadályozásáért, és szövetségeseket keres hozzá.

(MTI nyomán)