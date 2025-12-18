Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. december 18. 07:00 ::

Határozatképtelen volt az Országgyűlés rendkívüli ülése

Határozatképtelenség miatt csak napirend előtti felszólalások hangzottak el csütörtökre virradó éjszaka az Országgyűlés rendkívüli ülésén, amit 41 ellenzéki képviselő kezdeményezett a Szőlő utcai javítóintézetben történtek és a kormányzati felelősség megvitatására. A napirendet a 199 képviselő közül 23-an szavazták meg.

A rendkívüli ülés az előző, szerdán délelőtt 10 órakor kezdődött ülésnap után következett, csütörtökre virradó éjszaka, nem sokkal hajnali 2 óra előtt.

Mi Hazánk: egy ország várja, hogy a kormány vállalja a felelősséget

Dúró Dóra (Mi Hazánk) arról beszélt: jól mutatja a kormányoldal hozzáállását, hogy éjjel két órakor kerül sor egy gyermekvédelmi téma megvitatására, miközben "sunnyognak", pedig egy ország várja, hogy a kormány vállalja a felelősséget, és válaszoljon az égető kérdésekre.

Amit akartak, azt véghez vitték, ehhez képest a gyermekvédelem területén katasztrofálisabbnál katasztrofálisabb helyzetek kerültek napvilágra - mondta, kifogásolva, hogy nem voltak képesek felszámolni a beteg, pedofil hálózatokat, és nem voltak képesek törvényt hozni a pedofilok kémiai kasztrációjáról.

Ugyanakkor bírálta a liberálglobalista oldalt is, amely szerinte némán hallgat, ha hozzájuk tartozó ember esetében merül fel gyermekek ellen elkövetett cselekmény vádja, majd azt hangsúlyozta, hogy pártja az egyetlen, amelyik politikai oldaltól függetlenül minden, gyermekek sérelmére elkövetett cselekedetet elítél.

(MTI nyomán)