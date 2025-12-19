Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. december 19. 12:47 ::

Éveken ált erőszakolta és bántalmazta kisiskolás nevelt lányait egy pedofil szörnyeteg

Húsz év fegyházra ítélték azt a Fejér vármegyében élő férfit, aki több éven át rendszeresen megerőszakolta, verte és megalázta a nyolc- és tízéves nevelt kislányait. Az öt gyermeket nevelő férfi nemcsak a nevelt lányait, hanem azok barátnőjét is bántalmazta szexuálisan – írja 24.

Takácsné Karácsony Anikó, a Győri Fellebbviteli Főügyészség szóvivője a lap üggyel kapcsolatos megkeresésére válaszul azt mondta, hogy a többrendbeli szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt elítélt férfi mindvégig tagadta a bűnösségét az eljárás során.



A kasztráció és valóban nyilvános adatbázisba kerülés persze elmarad

A férfi 2016 óta élt élettársi kapcsolatban. Ettől kezdődően közösen nevelték a nő előző kapcsolataiból született négy gyermeket, majd a 2017 júliusában született közös lányukat is.

A férfi 2016-tól 2020 októberéig az élettársa 2008 augusztusában született lányával rendszeresen szexuális cselekményt végzett. Azzal fenyegette, ha beszél a vele történtekről, akkor megöli és teherbe ejti. Ezen kívül rendszeresen bántalmazta, megalázta a gyermeket, nyakánál fogva felemelte, és a falhoz szorította, büntetésként arra utasította, hogy a sarokban térdeljen és egy lábon álljon – közölte az ügyészség.

A férfi a másik nevelt kislányát is rendszeresen megerőszakolta. A gyerek mindössze három évvel volt idősebb a nyolcéves kishúgánál, amikor a férfi bántalmazni kezdte szexuálisan.

A vádlott 2017-től 2020 októberéig az élettársa 2006 decemberében született lányával is napi rendszerességgel, erőszakkal szexuális cselekményt végzett. A férfi 2020 augusztusában a nevelt lányai 2008 júliusában született barátnőjét is molesztálta szexuálisan – fogalmazott az ügyészség.

Az elsőfokú bíróság 20 év fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit többrendbeli szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és kapcsolati erőszak bűntette miatt, és végleg eltiltotta olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. Emellett kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a férfi és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett. A Győri Fellebbviteli Főügyészség a büntetés helybenhagyását kérte.