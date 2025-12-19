Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. december 19. 15:30 ::

Mianmarból hoztak haza egy pedofilt

Nemzetközi együttműködéssel a magyar hatóságok Mianmarban elfogtak, majd Magyarországra szállították egy férfit, akivel szemben szexuális bűncselekmény miatt nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Azt írták: a Budapest Környéki Törvényszék november 7-én nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki Cs. Tamás Zoltán ellen tizenkettedik életévét be nem töltött, illetve befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt.

A körözött Mianmarba menekült, azonban az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) a helyi hatóságokkal együttműködve felkutatta és elfogatta. A magyar hatóságok december 19-én szállították haza a férfit - írták.

(MTI)