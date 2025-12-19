Anyaország :: 2025. december 19. 17:13 ::

Szabó Bence olimpiai bajnok vívó lehet a havannai nagykövet

Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, ötszörös Európa-bajnok kardvívó, sportvezető lehet Magyarország havannai nagykövete – értesült róla a 24.hu.

A lap úgy tudja, hogy a Szöulban csapatban, Barcelonában egyéniben aranyérmet szerző Szabót már meg is hallgatta az Országgyűlés külügyi bizottsága, kinevezése a kubai nagykövetség élére a jövő év elejére várható, az ilyenkor szükséges hivatalos procedúra után.

Szabó Bence sportolói pályafutását követően az Újpesti TE elnöke, majd a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya volt. Latin-amerikai kapcsolataként megemlíthető, hogy 2007-től a venezuelai válogatottat irányította szövetségi kapitányként.

2011 márciusától a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, 2012 októberétől a MOB főtitkára volt, egészen 2016 novemberéig. 2017 májusában jelölt volt a MOB elnöki posztjára, de a szavazáson csak harmadik lett az egykori párbajtőrvívó – most a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltjeként tevékenykedő – Kulcsár Krisztián és az akkori fideszes győri polgármester, korábbi tornász Borkai Zsolt mögött. Érdekesség, hogy Szabó 2020-ban egy másik fideszes politikus ellen is pástra lépett, amikor kihívta a Magyar Vívó Szövetséget vezető Csampa Zsoltot, de nem járt sikerrel.

Szabó Bence jelenleg a Magyar Olimpiai Bizottság sportdiplomáciai igazgatóságán tanácsadó.