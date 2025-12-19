Anyaország :: 2025. december 19. 18:26 ::

Milliárdos kártérítési pert helyezett kilátásba Magyar Péter, ha továbbra is terjesztik a betiltott Tisza-adós Bors-különszámot

„A Fővárosi Törvényszék a most hozott végzésével azonnali hatállyal megtiltotta a kormánypropagandának, hogy online vagy nyomtatott formában terjessze a Bors című napilap BORS TISZA-csomag című 2025. évi 1. különszámát és az abban foglalt tartalmat. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül, azonnal végrehajtandó” – írta Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke hozzáteszi: magyar bíróság hazug politikai propaganda kapcsán korábban még sosem hozott ilyen döntést.



Kép: Magyar Hang

„A bíróság határozata alapján a Mediaworksnek azonnal fel kell függesztenie a hazugsággyűjtemény postai kézbesítését. Felszólítom a kézbesítést milliárdokért végző céget is a kézbesítés haladéktalan leállítására!” – áll a bejegyzésben.

Miután a Fővárosi Törvényszék eltiltotta a Mediaworks Hungary Zrt.-t attól, hogy terjessze a Bors 2025. évi 1. különszámát, az állítólagos Tisza-adóról szólót, a Bors ekként reagált:

Születhet-e így tárgyilagos és pártatlan döntés? {…} A Bors információi szerint az ügyet tárgyaló bíró neve szerepel a Tisza Párttal kapcsolatot ápoló bírók között. Ha így van, várható-e a Fővárosi Törvényszéktől tárgyilagos és pártatlan döntés?

A Fővárosi Törvényszék határozottan visszautasít minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit – a nyilvánosság által nem ismert, azonosíthatatlan forrású és adattartalmú, az adatok keletkezésének és kezelésének módjáról semmiféle transzparens leírással nem bíró „listá(k)ra hivatkoz(gat)va” – elfogultsággal vádolják! Az ilyen eljárások alkalmasak arra, hogy aláássák a bíróságokba vetett közbizalmat – áll a Fővárosi Törvényszék közleményében.

„Egészen elképesztő és cinikus lépésre szánta el magát Orbán Viktor. Az egész ország értesült róla, hogy a Fővárosi Törvényszék ma megtiltotta a TISZA-ról aljas hazugságokat terjesztő Bors nevű szennylap további kézbesítését. Orbán propagandistái most arra hivatkozva folytatják a hazug propagandakiadvány terjesztését, hogy ők nem tudnak a bíróság döntéséről” – írja Magyar Péter a Facebookon, aki szerint ezzel Orbán Viktorék már teljesen nyíltan tiporják a jogállam még megmaradt darabjait is, nyíltan semmibe véve a magyar bíróság döntését.

„Határozottan felszólítom a szennylap terjesztésével megbízott céget, a Medialog Zrt-t, hogy azonnal függessze fel a propagandakiadvány terjesztését! Ha ezt nem teszik meg, milliárdos kártérítési perrel néznek szembe” – áll a Tisza párt elnökének bejegyzésében.

(Magyar Hang)