Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. június 2. 21:25 ::

Lannert Judit Horváth Aladárék segítségével akarja megjeleníteni a tankönyvekben a "romák kultúráját"

"Roma civil platform" létrehozására kérte cigány szervezetek képviselőitől az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban tartott egyeztetésen Lannert Judit tárcavezető, annak érdekében, hogy a "roma közösségek oktatási és gyermekügyi javaslatai közvetlenül megjelenhessenek a döntéshozatalban".



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Az oktatási és gyermekügyi miniszter keddi Facebook-bejegyzésében azt írta, Rézműves Melindával, a Romano Kher, Daróczi Annával, a Roma Versitas, valamint Horváth Aladárral, a Roma Civil Rajt képviselőjével folytatott megbeszélést. Áttekintették a "roma gyermekek oktatási helyzetét érintő legfontosabb kihívásokat", a rendszer gyenge pontjait, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlőség javításához és a minőségi oktatáshoz való hozzáférés erősítéséhez. Közölte:

szó esett többek közt arról is, hogy a tankönyvekben sokkal jobban meg kell jeleníteni a magyar társadalom sokszínűségét és a nemzetiségek, köztük a romák kultúráját is.

"Ugyanaz a cél vezérel bennünket: minden gyermeknek jár az esély a jó oktatásra, függetlenül attól, hogy hová született, milyen háttere van" - fogalmazott Lannert Judit.

A tárcavezető a párbeszéd és a bizalom fontosságát hangsúlyozva kiemelte, hogy a szakpolitikai döntésekbe elengedhetetlen az érintettek bevonása, és ígéretet tett arra, hogy a kormány a későbbi "roma platform" javaslatait megvizsgálja és beépíti a döntésekbe.

A szegregáció csökkentése, a valódi esélyteremtés és a minőségi oktatáshoz való hozzáférés közös ügyünk - zárta bejegyzését a miniszter.

(MTI nyomán)