Cigánybűnözés, Videók :: 2026. június 3. 10:27 ::

Íme a Lannert Juditot annyira érdeklő cigány kultúra: "nem tehet róla", hogy 11 éves kislányt erőszakolt, majd fojtott meg

Jogerősen is életfogytig tartó fegyházbüntetésre számíthat az a harmincas éveiben járó gávavencsellői cigánybűnöző, aki szexuális erőszakot követett el egy 11 éves kislányon, majd megfojtotta. A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy a táblabíróság a bűncselekményi minősítés helyesbítésével hagyja helyben a férfi büntetését.

B. D. két évvel ezelőtt szakított az élettársával, majd utána beköltözött a testvére és családja lakóházába. A szülők a konyhában, míg a harmincas éveiben járó férfi a szobában aludt az öt kiskorú gyermekkel, köztük a mindössze 11 éves későbbi áldozatával, Kingával is. B. D. a beköltözése után szexuálisan bántalmazta a kislányt, annak ellenére, hogy tudta, hány éves.

2024 szeptemberében a család bizalmát élvező férfi kórházi kezelésre kísérte kislányt, akivel az orvosi ellátást követően sétálni mentek. Időközben a férfi megivott egy üveg bort, amitől ittas állapotba került. Végül egy elhagyatott, erdős területre értek, ahol ismét szexuális kapcsolatot létesítettek, melynek során a kislány azt mondta a vádlottnak, hogy gyermeket vár tőle, akit szeretne megtartani. A férfi ettől haragra gerjedt, ököllel arcon ütötte, majd egy ruhaneművel megfojtotta a kislányt – fogalmazott közleményében az ügyészség.

B. D. a helyszínen hagyta Kinga holttestét, majd rokonaihoz menekült. A kislány eltűnését másnap az édesanyja jelentette a rendőrségen. A nyomozók pár órán belül megtalálták az elkövetőt, aki beismerte tettét, valamint megmutatta az elkövetés helyét. A férfi az RTL Híradónak korábban azt mondta, hogy azért végzett a kislánnyal, mert az azt mondta neki, hogy terhes, és meg akarja tartani a babát. Az orvosszakértői vizsgálat megállapította, hogy a kislány nem volt várandós.

A Nyíregyházi Törvényszék életfogytig tartó fegyházra ítélte a férfit, aljas indokból, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette, szexuális erőszak bűntette, valamint szexuális visszaélés bűntette miatt, azzal, hogy 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra a leghamarabb. Az ítélet ellen a férfi és védője a büntetés enyhítése érdekében fellebbezett.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a bíróság döntése törvényes és megalapozott az emberölés vonatkozásában. A kiskorú sértett sérelmére elkövetett szexuális erőszak és szexuális visszaélés azonban az elkövető családban betöltött szerepére és befolyására figyelemmel jóval súlyosabban minősül. Erre is tekintettel a társadalom védelme érdekében a vele szemben kiszabott életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés tettarányos, ezért a büntetés enyhítésére irányuló védelmi fellebbezések nem lehetnek eredményesek, írja a 24.

Az RTL korábbi riportja:

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