Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 3. 17:35 ::

Jelképes: Trianon évfordulóján indul a maradék ország első buzitévéje

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (NMHH) május 29-én kelt határozatával nyilvántartásba vette a New Digital Media Kft. Szivárvány Tv elnevezésű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatását - írta az MTI megkeresésére a médiahatóság Kommunikációs Igazgatósága, amely azt is közölte, hogy a televízió június 4-én kezdi meg működését.

Az MTI azt követően kereste meg az NMHH-t, hogy a Média1 információi szerint nyilvántartásba vették Magyarország első LMBTQ-tematikájú televízió csatornáját, a Szivárvány TV-t.

Az NMHH közleménye szerint a nyilvántartásba vételi eljárás során - amennyiben a kérelem szabályos - a hatóság nem mérlegelhet, és be kell jegyeznie az új szolgáltatást.

A New Digital Media Kft. bejelentésén alapuló hatósági határozat szerint a Szivárvány Tv június 4-én kezdi meg a működését. Ez a dátum összhangban van a törvényi előírásokkal, miszerint a tervezett médiaszolgáltatást annak megkezdése előtt legalább 45 nappal be kell jelenteni a hivatalhoz - olvasható a tájékoztatásban.

A Szivárvány Tv médiaszolgáltatást - a hatósági határozat szerint - az EuroCable Magyarország Kft. fogja terjeszteni vezetékes és mikrohullámú műsorterjesztő hálózatán.

Pataki Tamás, a New Digital Media ügyvezető igazgatója a Media1-nek azt mondta, a döntés az esélyegyenlőség és a médiapluralizmus szempontjából is fontos mérföldkő, és "maximálisan odafigyelnek majd a gyermekvédelmi szempontokra".

A csatorna kínálatában megtalálhatók lesznek kulturális és szórakoztató, művészeti és zenei műsorok, gasztronómiai különlegességek, lesznek talkshow-k, életútinterjúk és bemutatják az "LMBTQI közösség történelmét". A Szivárvány TV-nél kódoltan lesznek elérhetők a 18 éven felülieknek szóló tartalmak a Media1 beszámolója szerint.

Korábban írtuk: