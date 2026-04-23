Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. április 23. 11:53 ::

Alig született meg az uniós bíróság ítélete, máris indítanák a Szivárvány TV-t

A Media1 információi szerint a homoszexualitás tematikájú lineáris és online tévécsatorna tulajdonosa már be is adta a vonatkozó dokumentumokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra.



A nap 24 órájában ömölhet az országra a buzipropaganda

Mint arról kedden beszámoltunk , az Európai Bizottság által indított perben kimondta az Európai Unió Bírósága, hogy jogsértő a magyar gyermekvédelmi törvény, ami szerintük összemosta a pedofíliát a homoszexualitással, és "diszkriminatív rendelkezéseket tartalmazott az LMBTQI személyekkel szemben". Az uniós bíróság megállapította azt is, hogy uniós jogba ütközik a homoszexualitással kapcsolatos könyvek kötelező fóliázása is.

A buzipárti Media1 az ítélet után megtudta, hogy a magyar médiahatósághoz eközben engedélykérelem érkezett egy magyar (?) vállalkozástól, hogy megkezdhessenek egy új "médiaszolgáltatást" Szivárvány TV néven. Ahogy a nevében is utalnak rá, ez egy homoszexuálisokat célzó, de nem csupán nekik szóló csatorna lenne.

A Media1 elérte a médiahatósági engedélykérelmet benyújtó médiavállalkozót, aki azt kérte, hogy egyelőre ne fedjék fel a kilétét ("most még nem szeretne kibújni a fényre"), viszont annyit hajlandó volt elárulni, hogy az előkészítés alatt lévő csatorna a nap 24 órájában tenne közzé tartalmakat, ötvözve a hagyományos televíziózás élményét a modern, bárhol elérhető online streaming szabadságával.

Jelenleg azt várják, hogy az NMHH az uniós jogszabályokkal összhangban biztosítsa számukra a médiaszolgáltatás lehetőségét.

A Szivárvány TV tulajdonosa a Media1-nek elárulta, hogy műsorkínálatukat a Médiatanács 1-6-os besorolási (klasszifikációs) irányelvei alapján, szigorú szakmai szempontok szerint fogják szerkeszteni. "Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek védelmére és a társadalmi normák tiszteletben tartására, kerülve a megosztó ideológiákat." (Mert a buzipropaganda persze nem minősül annak szerintük - a szerk.)

Kódolatlan (szabadon elérhető) tartalmaink között megtalálhatók lesznek a napközben bárki számára hozzáférhető, prémium kulturális és szórakoztató műsorok, művészeti és zenei műsorok (klasszikus és modern alkotók bemutatása), gasztronómiai különlegességek (ízek és élmények a világ minden tájáról), lesznek talkshow-k és életútinterjúk inspiráló beszélgetésekkel és emberi sorsokról és bemutatják az LMBTQI közösség történelmét. A Szivárvány TV-nél kódolt tartalmak is lesznek: a 18+-os tartalmak esetében, felelős médiaszolgáltatóként gondoskodnak róla, hogy ezen tartalmak megtekintése kizárólag felnőttkorú előfizetők számára, a törvényi előírásoknak megfelelő technikai védelem mellett legyen elérhetők.

A Szivárvány TV tulajdonosa megígérte: mielőtt indulna az új "LMBTQI-csatorna", a Media1-en "ki fog bújni a fényre", és egy interjú keretében jelenti be a további részleteket is.