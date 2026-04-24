Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. április 24. 13:17 ::

Az első cigány tévé ötletgazdája áll az első "pártsemleges és kulturális" buzi kanális mögött is

Mint arról csütörtökön beszámoltunk, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál (NMHH) van egy engedélyeztetési kérelem egy új magyar tévécsatorna, az első magyar LMBTQI tévé, a Szivárvány TV elindítására.

A tervezett tévécsatorna alapítójának kérését tiszteletben tartva – miszerint most még nem, csak a hatósági engedélyeztetést követően kívánja felfedni kilétét – az "örömhírt" megszellőztető Media1 a csütörtöki első cikkben még nem közölte, ki áll a lineáris és online formában is hamarosan induló televízió mögött.



Egy buzikulturális képkocka a Disney A bagolyház című rajzfilmsorozatából

Rögtön el is indult a találgatás a NER-hez köthető médiában, kiről lehet szó: a PestiSrácok például azt írta, tippjük szerint vélhetően nem véletlenül költözött vissza Magyarországra Steiner Kristóf… Most azonban az a személy, aki ténylegesen a Szivárvány TV mögött áll, néhány csütörtöki esemény hatására úgy döntött, mégis hozzájárul, hogy már most, tehát a hatósági engedélyeztetés lezárulta előtt felfedjte a kilétét.

A Szivárvány TV alapítója – nem más, mint Pataki Tamás, az Eurocable Magyarország kábelszolgáltató és a New Digital Media Kft. médiaszolgáltató cég tulajdonosa – egyébként már 12 éve, 2014 óta tervezte, hogy egyszer LMBTQ csatornát indít Magyarországon – árulta el a Media1-nek. Szavait alátámasztja az is, hogy kábeltévé- és internetszolgáltással foglalkozó cége, az EuroCable a szivarvanytv.hu doménvégződést még abban az évben regisztrálta is az Internetszolgáltatók Tanácsának adatbázisában.

Annak idején egyébként Pataki ötletére jött létre az első magyar "roma" televízió is, de Patakihoz köthető a 2023-ban indult Parlament TV és az először Pest Buda TV néven létrejött, majd nemrég Budapest TV-re váltó médiaszolgáltatás, valamint az Első Kerület TV, a HBTV, a Fit HD., a KonyhaTV és a TotalDance TV és néhány más csatorna.



Pataki Tamás, a Budapest TV, a Parlament TV és a Szivárvány TV tulajdonosa (fotó: Media1)

Pataki a Media1-nek azt mondta, a Szivárvány TV időzítésének csak ahhoz van köze, hogy az Európai Unió Bírósága néhány nappal ezelőtt kimondta egy több éve húzódó, az Európai Bizottság és több más EU-tagállam által Magyarország ellen indított perben, hogy hazánk megsértette az LMBTQ emberek véleményszabadsághoz fűződő jogait a homofób törvénnyel. Az ítélet alapján Pataki úgy érezte, itt az idő, hogy beadja az engedélyeztetést, de ennek azonban nincs köze sem a kormányváltáshoz, sem a Tisza Párthoz. Azt is mondta, hogy a csatornát üzleti, szakmai alapon tervezi megvalósítani, reméli, hogy ebben a médiahatóság nem próbálja meg megakadályozni.

Pataki hangsúlyozta: egy pártsemleges tévét terveznek, kulturális és szórakoztató tartalmakkal.

Alapaosan elmagyarázzák, hogy nagyon nincs köze a Tiszához

Pataki azután döntött úgy, hogy a tervezettnél előbb hozzájárul, hogy közzétegyék, ő a tervezett csatorna tulajdonosa, hogy a Fideszhez közeli HírTV több, etikailag kifogásolható, és akár jogi kérdéseket is felvető lépéseket tett vele és a Szivárvány TV-vel szemben.

A HírTV csütörtökön többször úgy állította be, mintha az LMBTQI tematikájú csatornának bármi köze lenne a Tisza Párt kormányra kerüléséhez, holott olyannyira nincsen, hogy a médiaszolgáltatási jogosultságukról jelenleg épp a Koltay András vezette Médiatanácsnak kell a határozatot meghoznia. Koltayt és a Médiatanács többi tagját az Orbán-kormány idején neveztek ki, kizárólag kormánypárti szavazatokkal.

A HírTV csütörtökön nem csak abban volt etikátlan, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párttal próbálta összemosni a pártsemlegesre tervezett csatornát és az LMBTQI közösséget. Abban is kifogásolhatóan jártak el, hogy miután nem tartották tiszteletben a kérését, hogy nem kívánja felfedni a kilétét és telefonon felhívták őt a HírTV-től, elmondása szerint nem kapott tájékoztatást, hogy a beszélgetésüket rögzítik, nem volt tudomása arról, hogy az egy riport része lesz, és nem vették figyelembe azt sem, hogy elmondta, hogy nem alkalmas most neki az időpont, hogy interjút adjon, hiszen épp egy üzleti tárgyaláson érték el őt.

Pataki jelezte a riporternek, hogy szívesen adna interjút egy jövő heti időpontban, hogy milyen súlyos problémákkal szembesülnek a kkv méretű hírközlési cégek Magyarországon, ez azonban nem érdekelte a riportert, és tovább erőltette, hogy mondja meg, van-e köze a Szivárvány TV-hez.

Pataki később meglepve értesült arról, hogy a kettejük közötti párbeszédet a csatorna munkatársai az engedélye nélkül rögzítették, sőt közzé is tették adásban. Emiatt Pataki szerint felmerül, hogy megsérthették a személyiségi jogait.

„Nem emlékszem rá, hogy engedélyt kért volna arra a HírTV-s hölgy, hogy felvegye a beszélgetésünket. Nem volt tudomásom arról, hogy ez most egy interjú, majd mégis a HírTV-n sugározták az összevágott hangfelvételt” – mondta a Media1-nek.

Ráadásul a riporttal ellentétben az új, LMBTQI tematikájú médiaszolgáltatásra vonatkozó engedélykérelmet nem az Eurocable fogja nyújtani (a domén csak azért van a nevükön, mivel ők nyújtják az internetet), hanem a New Digital Media Kft.

A Szivárvány TV egyébként kódolatlan és kódolt tartalmakat is közzétenne. Kódolatlan formában prémium kulturális és szórakoztató műsorokat, művészeti, zenei és gasztronómiai műsorokat és talkshow-kat, interjúkat tervez közzétenni, a 18+-os tartalmakat pedig a gyermekvédelmi szempontokat és a klasszifikációs elvárásokat maximálisan figyelembe véve, szigorú technikai kódolással ellátva fogják közzétenni.

Vezetékes internet a Karmelitába, küzdelem az RTL-lel

Pataki Tamás régi „motorosnak” számít a hírközlési szakmában: amellett, hogy övé az Eurocable Magyarország nevű kábelszolgáltató is (többek között a Budai Várban, például a Karmelita Kolostorban is ők szolgáltatják a vezetékes internetet és juttatják el oda a hazai tévécsatornákat, például a HírTV-t, az ATV-t és az RTL-t).

A szakember néhány hónappal ezelőttig a Magyar Kommunikációs Szövetség (MKSZ) alelnöke is volt, és a hazai kábelszolgáltatókat és más kkv méretű hírközlési cégeket tömörítő szakmai szervezet Kommunikációs Nagydíját is megkapta.

Pataki az MKSZ alelnöki tisztségéről azután mondott le, hogy tudomására jutott, hogy az RTL Magyarország részéről egy vezető – Pataki szerint tisztességtelenül – nyomást gyakorolt a szakmai szervezetre, hogy ha nem veszik ki Patakit az MKSZ konferenciájának Médiakerekasztal szekciójából, az RTL (mely egyébként nem is tagja a szakmai szervezetnek) bojkottálja a rendezvényt.

Pataki az ellene tett RTL-es lépés miatt rendőrséghez fordult, mivel úgy véli, a történtek kimeríthetik a kényszerítés bűntettét. A büntetőtörvénykönyv szerint ugyanis kényszerítésnek minősül, ha valakit egy döntésének megváltoztatására próbálnak valamiféle fenyegetéssel rávenni.

A bűncselekmény a bírói gyakorlat szerint nem csak életellenes fenyegetéssel, de akár valamilyen egyéb nyomásgyakorlással is megvalósulhat.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Pataki feljelentése alapján végül megindul-e a nyomozás. (A Media1 korábban megkereste az ügyben az RTL-t, mivel az ő álláspontjukat is szerették volna megismerni, de a vállalat csak olvasási visszaigazolást küldött, érdemben nem reagált a megkeresésre.)

(Kuruc.info - Media1)