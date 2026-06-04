Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 4. 17:12 ::

A pécsi és a budapesti buzifelvonulás ügyében is ejtették a vádat - máris itt az újabb követelésük

Közös közleményben üdvözölte a Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért, hogy az ügyészség ejtette a vádat a tavalyi pécsi és budapesti buzivonulás kapcsán indult eljárásban.



Fotó: dpa

A szervezetek MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményükben felidézték, hogy az Országgyűlés 2025 márciusában fogadta el azokat a jogszabály-módosításokat, amelyek célja a "szexuális és nemi kisebbségek jogegyenlőségét" követelő tüntetések, így a Budapest és Pécs "Pride" megtiltása volt. "A civil jogvédő szervezetek már a volt miniszterelnök hírhedt, 2025. februári kijelentését követően felajánlották segítségüket a Pride-ok szervezőinek, és elkezdtek együtt dolgozni azon, hogyan segíthetik a gyülekezési szabadság valódi érvényesülését" - írták a közleményben.

Hozzátették: a "jogvédők" gyűlések bejelentésével és a tiltások peresítésével elérték, hogy a rendőrség és a Kúria "súlyosan alapjogsértő határozatai", ítéletei a strassburgi Emberi Jogok Európai Bírósága elé kerülhessenek, valamint a legfontosabb kérdésekre választ nyújtó közös kiadványukkal igyekeztek felkészíteni a "Pride-ok" résztvevőit arra, hogyan élhetnek a tavalyi "mostoha körülmények" között is a békés gyülekezéshez való alapvető jogukkal. A civil szervezetek jogászai segítettek a "Pride-ok" önkénteseinek felkészítésében, valamint jogi megfigyelőket toboroztak és készítettek fel arra, hogy szükség esetén mindkét felvonuláson jogi segítséget tudjanak nyújtani a szervezőknek.

"A mostani vádejtések igazolják mindazok munkáját és kitartását, akik hitték, hogy a gyülekezés alapjog, és nem hagyták, hogy az előző kormány önkénye megfosszon minket ettől a jogunktól és szabadságunktól" - fogalmaztak a közleményben.

A szervezetek ezzel együtt hangsúlyozták azt is, hogy szükség van a gyülekezési törvény, valamint a "súlyosan jogkorlátozó" alaptörvényi rendelkezések módosítására.

A Fővárosi Főügyészség csütörtökön közölte, hogy a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben, az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben.

A Baranya Vármegyei Főügyészség szintén csütörtökön közölte, hogy a Pécsi Járási Ügyészség ugyanezzel az indokkal ejtette a vádat a 2025 októberében megtartott pécsi "Pride gyűlés" szervezője ellen.