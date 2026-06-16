Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 16. 12:57 ::

Elégedetlen Magyarékkal az Amnesty: a buzisimogatás nem elég, a migránsokra is ki kell terjednie

"A napokban Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza több képviselője is csúcsra járatta Orbán Viktor és a Fidesztől az elmúlt 10 évben megszokott és megutált kirekesztő migránsozást" – kezdte Facebook-bejegyzését az Amnesty International.

Magyar szombaton – a Fidesz kongresszusa elé időzítve – egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy dokumentumok bizonyítják: az Orbán-kormány Vitnyéd-Csermajornál migránstábort létesített volna. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, volt miniszter úgy kommentálta az ügyet, hogy a menekülttáborra vonatkozó tervek csak az uniós tárgyalási taktika részét képezték.

– Az politikai szempontból persze érthető, hogy a Tisza be akarja mutatni, hogy szerintük a Fidesz hazudott, de ezt úgy is megtehetik, hogy közben tisztelettel, a jogaikat és az emberi méltóságukat tiszteletben tartva beszélnek nehéz helyzetben lévő emberekről – írta az Amnesty, miután a téma a parlamentben is napirendre került, ahol elszabadultak az indulatok.

A szervezet hangsúlyozta, hogy szerintük a Tisza jelszava – működő és emberséges Magyarország – egy olyan hely, ahol a menekültek védelmet és segítséget kapnak, valamint tiszteletteljes és jogszerű bánásmódot kapnak.

Aláhúzták, hogy a Tisza már több területen mutatott ezzel példát: a "szexuális és nemi kisebbségek" ügyében ugyanis "határozottan leszámoltak a Fidesz gyűlöletre és megbélyegzésre épülő retorikájával".

"Ugyanerre a bátorságra és tisztességre van most is szükség. Legyünk végre olyan ország, ahol egyetlen kiszolgáltatott csoportot sem használnak fel politikai célokra" – zárta a bejegyzést az Amnesty.

Frissítés: a "Magyar" Helsinki Bizottság is szívesen megosztaná rendkívül hasznos tudását a kormánnyal

A Magyar Helsinki Bizottság szerint az Orbán-rezsim "migránsozós" öröksége nagyon sokba kerül az országnak, pedig a menekültügy nem politikai szlogenek, hanem gyakorlati problémák és emberi sorsok kérdése, amelyre a működő és emberséges államnak valódi és jogállami válaszokat kell adnia.

"Az Orbán-rendszer pusztító örökségétől való elszakadás egyik fontos mércéje az lehet, hogy a félelemkeltést és a félrevezetést felváltja-e a tényeken alapuló, felelős döntéshozatal és az őszinte, higgadt párbeszéd a nyilvánossággal" - fogalmazott a Magyar Helsinki Bizottság a közleményében, amelyet kedden juttatott el az MTI-hez.

A szervezet kiemelte, hogy Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely egyszerre garantálja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását, egyik sem lehetséges a másik nélkül.

A közlemény szerint a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós uniós bírság oka a menekültügyi rendszer és a szigorú határellenőrzés teljes hiánya volt. Az Európai Unió Bírósága azért marasztalta el a magyar államot, mert a hazai szabályozás gyakorlatilag ellehetetlenítette a menedékkérelmek benyújtását, miközben a hatóságok ellenőrzés nélkül tolnak át ismeretleneket Szerbiába - fejtették ki.

A szervezet szerint kulcsprobléma tehát az, hogy államunk nem biztosítja a jogszerű és ellenőrzött menekültügyi eljárások lehetőségét, és nem csupán a Szerbia felől érkezőknek, hanem azoknak sem, akik tartózkodási engedéllyel, jogszerűen érkeztek ide.

Ahhoz, hogy a bírság terhét Magyarországnak már ne kelljen viselnie, a jelenlegi helyzetben nem új táborok építésére, hanem átgondolt, jogszerű és emberséges megoldásokra van szükség - emelték ki.

Valódi segítséget kell adni azoknak az Ukrajnából menekült kárpátaljai családoknak is, akiket 2024-ben állami szálláshelyeikről tettek utcára, és azóta sincs rendezve biztonságos lakhatásuk - írták.

Közölték azt is, hogy a Magyar Helsinki Bizottság több mint harminc éve foglalkozik a hazánktól védelmet kérő külföldi emberek helyzetével. Az így felhalmozott tudás és tapasztalat Magyarország és a Tisza-kormány rendelkezésére áll, hogy az immár összesen egymilliárd eurót elérő, napról napra tovább növekvő bírság megszüntetéséhez vezető jogszerű és emberséges megoldások megszülethessenek - áll a közleményben.

(Index - MTI nyomán)