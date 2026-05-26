Mit akar az Amnesty International a gyerekektől az iskolákban? - Nyílt levél Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszternek

Tisztelt Lannert Judit Miniszter Asszony!

A napokban nyilvánosságra került egy videó az Amnesty International közösségi oldalán, amelyben két aktivistájuk arról beszél, hogy Önnel egyeztettek oktatási kérdésekben. Elmondják, hogy javaslatokat tettek az oktatásra vonatkozóan. Mivel a videóban homályosan fogalmaznak, ezért szeretnék konkrétumokat kérdezni, hiszen tudjuk: az ördög a részletekben rejlik.

A videóban elhangzottak alapján kérdéseim a következők:

Milyen javaslatokat fogalmaztak meg konkrétan az Amnesty International aktivistái?

Mely civil szervezetek, illetve civilek bevonására gondolnak az oktatásban? Miért tartják ezt fontosnak?

Mit jelent az "emberi jogi nevelés"?

Milyen döntésekbe szeretnék bevonni a fiatalokat? Melyik korosztályt?

Erről a szülőket előre tájékoztatják-e majd az intézmények?

Kérik-e a szülők előzetes engedélyét?

Az én véleményem szerint az iskolában elsősorban a tanulóknak, a tanároknak és a szülőknek van feladata annak érdekében, hogy a tanulás minél hatékonyabb legyen.

Várom megtisztelő válaszát.

Tisztelettel:

Pakusza Zoltán

alelnök

Mi Hazánk Mozgalom