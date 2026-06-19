Anyaország :: 2026. június 19. 14:21 ::

Magyar Péter sógora szerint példátlanul gyors lett az Alkotmánybíróság

Példátlan sebességgel napirendre tűzte az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök indítványát: június 11-én érkezett az indítvány, június 18-án már meg is jelent a honlapon, hogy 22-én tárgyalni fogja a testület a határozat tervezetét - közölte a Tisza Párt országgyűlési képviselője pénteken a Facebook-oldalán.

Melléthei-Barna Márton hangsúlyozta, hogy soha ilyen gyorsan nem került még az Alkotmánybíróság napirendjére egy alaptörvény-értelmezési indítvány.

A kormánypárt jogi szakértője a reményét fejezte ki, hogy ez annak szól, hogy az Alkotmánybíróság gyorsan átlátta: nincs hatásköre az ügyre és ezért visszautasítja az indítványt.

Egy érdemi, pláne az indítvány által sugallt választ adó határozat napnál világosabbá tenné, hogy a köztársasági elnök összejátszik az Alkotmánybírósággal az alkotmányozó hatalom akadályozása érdekében - emelte ki.

Mint írta, az Alkotmánybíróság az alaptörvény-módosítás tartalmát nem vizsgálhatja, ennek belátására még jogásznak sem kell lenni: a hatályos Alaptörvény ugyanis egyértelműen rögzíti: "az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül".

(MTI)