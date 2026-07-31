Migránsbűnözés, Külföld :: 2026. július 31. 20:03 ::

Néhány nap alatt 60 ezres horda hatolt be Ceutába Marokkó felől

Megerősítették a biztonsági intézkedéseket a ceutai határ mindkét oldalán péntekre virradó éjjel, miután Marokkó felől tömegesen, a hatóságok első becslései szerint mintegy 40 ezren jutottak be (azóta már 60 ezret emlegetnek - a szerk) az észak-afrikai autonóm spanyol városba.

A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszámát megduplázták, emellett a parti őrség jelenlétét is fokozzák, várhatóan a nap folyamán további járőrhajó érkezik a partszakasz biztosítására, amelyben a búváregységek is megnövelt létszámmal közreműködnek. A határszakaszra kivezényelték a katonaságot is.



Fotók: Antonio Sempere / AP

A Telecinco spanyol kereskedelmi televízió helyszíni tudósítása szerint a fokozott biztonsági intézkedések ellenére egész éjszaka folyamatosan jutottak át emberek Marokkó felől Ceutába, nagy többségük úszva, megkerülve a tengerbe nyúló, kerítésekkel megerősített hullámtörő gátat.

Az elmúlt egy napban több ezren jutottak át a határon, akik most céltalanul kóborolnak a városban, mert az 500 főre tervezett ideiglenes befogadóközpont (CETI) megtelt, bejárata előtt több százan táboroztak le, arra várva, hogy ellátást kapjanak.

A biztonsági erők első becslései szerint az elmúlt napokban több mint 40 ezren érkeztek a hivatalosan 83 ezer lakost számláló spanyol városba, és legkevesebb 18 ember életét vesztette az átkelés során.





Pedro Sánchez is REFUSING to deploy the military to defend the borders. 🇪🇸 🚨BREAKING: An emergency has now been declared in the Spanish city of Ceuta after tens of thousands of illegal migrants break in from MoroccoPedro Sánchez is REFUSING to deploy the military to defend the borders. 🇪🇸 pic.twitter.com/OvtzvEZxBs July 30, 2026

Az Onda Cero spanyol rádióadó tudósítója arról számolt be, hogy péntek délelőtt százak indultak vissza Marokkóba, miután szembesültek azzal, hogy a befogadóközpontban nincs hely számukra, nincs hol aludniuk és nincs mit enniük.

Az EFE spanyol hírügynökség beszámolója szerint a határ túloldalán, a marokkói Castillejost (marokkói nevén Fnideket) tömegesen lepték el azok, akik átkelésre készülnek, többségében fiatalok, de sok család is van köztük kisgyerekekkel, miután elterjedt a pletyka, hogy megnyitották a spanyol határt.

Ceuta amanece sumida en el caos, decenas de marroquíes asaltan una tienda de comestibles. pic.twitter.com/39s9DqW1Qu July 31, 2026

A marokkói hatóságok létszámát is megnövelték, de így sem tudták feltartóztatni az embereket, többen összetűzésbe kerültek a rendfenntartókkal, kövekkel dobálták a rendőröket, és egy autóbuszt is felgyújtottak.

A ceutai események hatására a másik marokkói autonóm spanyol városban, Melillában is többen próbáltak átjutni a határon, emiatt a hatóságok lezárták a Beni Enzar határátkelőt.

Pedro Sánchez miniszterelnök a nap folyamán Ceutába utazik Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter kíséretében, hogy a helyszínen tájékozódjon a kialakult migrációs krízisről, miután Juan Jesús Vivas, Ceuta elnöke vészhelyzet kihirdetésére szólította fel a kormányt.

Az autonóm város vezetése szerint a csütörtöki tömeges határsértést megelőző két hétben több mint 1500-an értek partot. Többen vízbe fulladtak, miközben megpróbálták elérni a Spanyolországhoz tartozó területet.

A spanyol belügyminisztérium közleményében elutasította a vészhelyzet kihirdetését, arra hivatkozva, hogy az arról szóló polgári védelmi szabályozás nem sorolja a kockázati tényezők közé a migrációs hullámokat. A kialakult helyzetért az embercsempész-hálózatokat okolta, amelyek kihasználják, hogy a spanyol legfelsőbb bíróság megtiltotta a gyorsított, eljárás nélküli visszatoloncolásokat.

A szaktárca tájékoztatása szerint Spanyolország és Marokkó csütörtökön megállapodott a helyzet közös kezeléséről, és a határsértők visszaküldését célzó intézkedések felülvizsgálatáról.

Karima Benyaich, Marokkó spanyolországi nagykövete közölte: a marokkói kormány kéri, hogy a határt átlépő állampolgáraik térjenek vissza, és azt szeretnék, ha "a migráció mindenki számára rendezett és biztonságos lenne".

A ceutai krízissel összefüggésben José Manuel Albares spanyol külügyminiszter péntekre bekérette Giuseppe Buccino Grimaldit, Olaszország spanyolországi nagykövetét, miután Antonio Tajani olasz külügyminiszter az X közösségi platformon a kialakult helyzetet összefüggésbe hozta a spanyol kormány azon döntésével, hogy rendezze az országban illegálisan élő bevándorlók státusztát.

Albares szerint olasz kollégája üzenete "méltatlan egy partner és baráti ország külügyminiszteréhez, akitől európai szolidaritást várunk és nem pártpolitikai demagógiát". Mint írta, a ceutai események egy bírósági döntéshez kapcsolódnak, és semmi közük ahhoz, amit a bejegyzés állít.

Frissítés: Ezúttal még Ursula sem elfogadó

Megengedhetetlennek nevezte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken, hogy bárki az Európai Unió területére lépjen anélkül, hogy betartaná az uniós szabályokat. A brüsszeli testület elnöke arra reagált, hogy előző nap káosz alakult ki Ceutában, miután az észak-afrikai spanyol autonóm városba tömegesen jutottak be határsértők Marokkó felől.

Ursula von der Leyen az X-en közzétett üzenetében kijelentette: a veszélyes határátkeléseknek azonnal véget kell vetni, az embercsempész-hálózatokat fel kell számolni, az unió területén maradásra jogosulatlanok visszaküldésének gyorsnak kell lennie.

"A Ceutából érkező képek elfogadhatatlanok" - fogalmazott.

Az uniós bizottság elnöke közölte, két uniós biztost bízott meg a helyzet kezelésének támogatásával. Magnus Brunner belügyi uniós biztos már együttműködik Spanyolországgal, és készen áll arra, hogy a kritikus helyszínekre utazzon. Brunner továbbá operatív támogatást nyújt Spanyolországnak, többek között az EU határ- és partvédelmi ügynökségén, a Frontexen keresztül a helyzet kezelésében - magyarázta. Dubravka Suica, a földközi-tengeri térségért felelős uniós biztos pedig a marokkói kollégájával áll kapcsolatban - tette hozzá Ursula von der Leyen.

"Biztos vagyok abban, hogy szoros partnerségünk Marokkóval segíteni fog a konkrét eredmények elérésében" - tette hozzá üzenetében az Európai Bizottság elnöke.

A megdöbbent Meloni a határellenőrzés visszaállítását mérlegeli

A Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára - hangoztatta Giorgia Meloni olasz kormányfő a közösségi oldalán pénteken, bejelentve, hogy a határellenőrzés visszaállítását mérlegeli Spanyolországgal.

A miniszterelnök hozzátette: Olaszország nem marad tétlen. Közölte, hogy a belügyminiszterrel egyeztetve Róma kész rendkívüli intézkedéseket bevezetni az olasz határok és polgárok biztonsága védelmében, köztük a schengeni övezetben érvényes szabályok felfüggesztését Spanyolországgal.

"A Ceutából érkező felvételek döbbenetesek, és ismételten bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára" - jegyezte be az olasz kormányfő a péntekre virradó éjszaka.

Meloni nem sokkal azután írta meg véleményét, hogy Marokkó felől tömegesen, a hatóságok első becslései szerint mintegy 40 ezren jutottak be az észak-afrikai autonóm spanyol városba.

Az olasz kormányfő hangoztatta, hogy az illetékes hatóságok minél előbb intézkednek: "az illegális bevándorlással szemben nem fogunk egy millimétert sem hátrálni: ennek a kormánynak továbbra is a határok védelme, az embercsempészek megállítása és a hatékony hazaszállítások biztosítása az irányvonala".

Matteo Piantedosi belügyminiszter vezetésével az úgynevezett határvédelmi tanács értekezletet tartott a római minisztériumban.

Az AdnKronos hírügynökség jelentése szerint Olaszország madridi nagykövetét, Giuseppe Buccino Grimaldit, pénteken behivatták a spanyol külügyminisztériumba az Antonio Tajani, az olasz diplomácia vezetője korábbi közösségimédia-bejegyzése elleni tiltakozás jeleként.

Tajani azt írta, támogatja a schengeni övezet felfüggesztését Spanyolországgal. "Az illegális és ellenőrizetlen migráció nemzetbiztonsági veszélyt képvisel. A Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy Madrid döntése, miszerint spanyol, tehát európai állampolgárságot ad 500 ezer illegális bevándorlónak, súlyosan elhibázott, és az emberkereskedelmet segíti" - írta az olasz külügyminiszter.

Az AdnKronos úgy számolta, Olaszország 2006 óta 498 alkalommal függesztette fel a schengeni zónát. Utoljára július 25-én a Franciaországgal közös határon állította vissza az ellenőrzést, a Torinó-Lyon közötti nagysebességű vasútvonal elleni tüntetések miatt. Jelenleg érvényes a határellenőrzés a migrációs útvonalnak tartott olasz-szlovén határon is, ezt 2023 óta hathónaponként meghosszabbítják.

Merz üdvözölte, hogy nem engedik be a kontinensre a színes egyéniségeket

Friedrich Merz német kancellár pénteken közleményben üdvözölte, hogy Spanyolország nem engedi Ceutáról európai területére lépni a jogcím nélküli bevándorlókat, a francia elnök pedig felszólította a belügyminisztert az ellenőrzések fokozására a francia-spanyol határon.

Friedrich Merz felszólította Madridot, tegye biztonságossá az Európai Unió külső határát. Ugyanakkor sürgette, hogy Marokkó haladéktalanul fogadja vissza az illegális bevándorlókat.

A kancellár üdvözölte, hogy Spanyolország kész minél előbb ismét kézbe venni a helyzetet Ceutában, és ezt is kell tennie. Üdvözölte Spanyolország szándékát, hogy nem hagyja, hogy a jogcím nélküli bevándorlók eljussanak az európai kontinensre.

Merz hangsúlyozta, hogy az EU külső határainak védelme meghatározó az illegális bevándorlás elleni harcban. Elvárja valamennyi tagállamtól, hogy végezzék el ezt a feladatot - tette hozzá.

Berlin elvárja az Európai Parlament által júniusban a bevándorlók visszatéréséről jóváhagyott szabályozás azonnali és maradéktalan megvalósítását is.

A dán miniszterelnök Spanyolország schengeni tagságának felfüggesztését vetette fel

Emmanuel Macron francia elnök felszólította Laurent Nunez belügyminisztert, hogy fokozza az ellenőrzést a Spanyolországgal közös határszakaszon, miután az utóbbi napokban Marokkóból érkező bevándorlók árasztották el Ceuta spanyol beékelődést.

Az államfő egyben hangsúlyozta, hogy "Franciaország kész minden segítséget megadni a spanyol hatóságoknak", ha közlik, mire van szükségük, (...) akár a Frontex (az unió határvédelmi ügynöksége) közreműködésével" - közölte a francia államfő környezete.

A fősodrat által szélsőjobboldaliként emlegetett Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Jordan Bardella az X közösségi oldalon az Európai Parlament sürgős összehívását kérte, tekintettel a helyzet súlyosságára.

Mette Fredericksen dán miniszterelnök pénteken nyilatkozatában úgy vélte, hogy az Európai Uniónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia, így fontolóra kell vennie Spanyolország schengeni tagságának a felfüggesztését is.

A svéd kormányfő sürgette a spanyol kormányt, hogy vegye ismét kézbe az ellenőrzést Ceutában, és tegyen eleget a schengeni egyezményben előírt együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségeinek. Az X-en Ulf Kristersson leszögezte: kész minden szükséges intézkedésre, hogy megvédje a rendet.

Andy Burnham brit kormányfő pénteken közölte, hogy kapcsolatban állnak a spanyol hatóságokkal, hogy segítséget nyújthassanak a Ceutában kialakult helyzet kapcsán.

Ceuta kormányzata szerint az elmúlt néhány nap alatt hatvanezer - a helyi lakossággal csaknem azonos számú - bevándorló érkezett jogellenesen Marokkóból Ceuta spanyol beékelődésbe, heves vitát kiváltva az Európai Unióban a határbiztonságról.

A spanyol belügyminisztérium tájékoztatása szerint mintegy 25 ezer határsértő visszatért Marokkóba Ceutából péntek kora délutánig.

Prágáig is elért az ijedelem

Spanyolország előtt azonnal le kell zárni a schengeni övezetet - közölte Andrej Babis cseh miniszterelnök pénteken Prágában.

A politikus, akinek nyilatkozatát Martin Vodicka kormányszóvivő ismertette a CTK hírügynökséggel, úgy fogalmazott: több tízezer afrikai migráns behatolása Ceutába olyan botrány, amelyért a spanyol kormány a felelős.

"Abszolút botrányos, hogy az Európai Unió egyik tagja az illegális migránsok tartózkodásának legalizálásán alapuló politikát folytathat akkor, amikor az unió hozzáállása ezzel éppen ellenkező" - idézte a kormányfőt a szóvivő.

Andrej Babis bírálta a spanyol kormány korábbi döntését, amely legalizálta azoknak a migránsoknak a tartózkodását, akik január 1. előtt már Spanyolországban voltak, és nem követtek el törvénysértést. A cseh kormányfő szerint ismétlődik a 2015-ös történet, amikor az uniós szabályokat a német kormány bomlasztotta fel.

Petr Macinka külügyminiszter egy sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Ceutában kialakult helyzet az egész schengeni övezet számára nagyon bonyolult. A miniszter megjegyezte: nem zárná ki Spanyolországot a schengeni övezetből, és megvárja a hivatalos madridi álláspontot.

"Európának nemet kellene mondania a tömeges migrációra, és ki kellene nyilvánítania, hogy annak a hamis befogadókészségnek, amelyet korábban a migránsok felé képviselt, vége van" - mondta Petr Macinka újságíróknak. A mostani probléma következményei nem is annyira Spanyolországot kellene hogy sújtsák, hanem azokat, akik a tömeges migrációt bagatellizálják - vélte a politikus.

"Az Európába irányuló tömeges migráció nagy probléma, amely veszélyezteti az egyes országok belső biztonságát" - mutatott rá Petr Macinka. Szerinte az EU-nak a migránsokat vissza kellene küldenie a származási országokba.

2. frissítés: Trump: lerohanták Spanyolországot

Spanyolország lerohanásának nevezte Donald Trump amerikai elnök pénteken a dél-európai országhoz tartozó Ceután történteket.

Az elnök kabinetjének Camp Davidben tartott ülésén "katasztrófának" minősítette az észak-afrikai autonóm város elleni rohamot, amelyet a "gyenge" és "rossz" spanyol törvényeknek, valamint a bevándorlás rossz kezelésének tulajdonított.

Egyben arra figyelmeztetett, hogy hasonló akár megtörténhet az Egyesült Államokban is, sokkal jelentősebb nagyságrendben, tekintve az ország hosszú déli határszakaszát.

Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal

Az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését - jelentette be a schengeni egyezmény felfüggesztését az olasz belügyminisztérium pénteken.

A határellenőrzés visszaállítását Giorgia Meloni miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől.

A schengeni megállapodás felfüggesztéséről Matteo Piantedosi belügyminiszter döntött a határellenőrzésért felelős hatóságokkal tartott egyeztetést követően.

A tárca közölte, hogy Matteo Piantedosi francia kollegájával Laurent Nunezzal is egyeztetett telefonon a két ország közötti hivatalos együttműködés keretében.

Tommaso Foti olasz EU-ügyi miniszter "hasznosnak és szükségesnek" nevezte Matteo Piantedosi döntését, hangsúlyozva, hogy amikor a migrációs áramlat nyomást gyakorol az államokra, "konkrét intézkedésekre van szükség, és felelősségvállalásra a határok védelmében".

Giorgio Gori, a balközép Demokrata Párt (PD) európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán azt hangoztatta, hogy Ceuta Afrikában van, "aki oda érkezik, nem mozoghat szabadon az Európai Unióban, tehát semmi értelme a schengeni övezet felfüggesztésének". Hozzátette: a határellenőrzés helyreállításával a két ország közötti turizmust büntetik.

Giuseppe Conte volt kormányfő, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke a római képviselőház előtt újságíróknak nyilatkozva úgy vélte, az intézkedéssel a Meloni-kormány az olasz szélsőjobb felé kacsint a jövő évi parlamenti választásokra készülve.

Conte kijelentette, hogy a Giorgia Meloni vezette kormány 2022-es megalakulása óta 326 ezren kötöttek ki az olaszországi partokon, és "nagyon szerény számú" bevándorlót utasítottak ki.

"És mit tesz most Meloni? Spanyolországot támadja, egyenesen a schengeni egyezmény felfüggesztésével. Elfelejtette, hogy 2023 nyarán szívhez szóló levelekkel rimánkodott az Európai Bizottságnak és Ursula von der Leyennek, hogy menjen el Lampedusára, ahol egy nap alatt csak hatezren kötöttek ki?" - mondta Giuseppe Conte.

Giorgia Meloni a péntekre virradó éjszaka közösségi oldalára azt írta, hogy a Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára.

Kifejtette, Olaszország nem marad tétlen.

A római kormányfő hangsúlyozta, hogy "az illegális bevándorlással szemben nem fogunk egy millimétert sem hátrálni: ennek a kormánynak továbbra is a határok védelme, az embercsempészek megállítása és a hatékony hazaszállítások biztosítása az irányvonala".

Még a határellenőrzés bevezetése előtt a madridi külügyminisztériumba bekérették Olaszország nagykövetét az intézkedés ellen tiltakozva.

3. frissítés: Madridban bekérették az olasz nagykövetet

Az európai illegális határátlépési lista adataival reagált Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X közösségi platformon arra, hogy az olasz kormány pénteken felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal a ceutai tömeges határsértés miatt.

"A szolidaritás és az empátia választható. Az európai szerződések és a tények tiszteletben tartása azonban nem" - fogalmazott a kormányfő bejegyzésében, amelyben közzétette, hogy a Frontex, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség adatai szerint 2021 és 2026 között a legtöbb, 478 600 ember Olaszországon keresztül érkezett Európába.

Felsorolása szerint a második volt a Nyugat-Balkán 340 600 illegális határátlépéssel, amelyet Görögország 259 800, Spanyolország pedig 234 760 esettel követett. A sort a keleti határ zárta 48 ezer átlépéssel.

"Nem most van itt az ideje a megosztottságnak. Annak van ideje, hogy tovább építsük az erős és egységes EU-t" – hangsúlyozta Pedro Sánchez.

Az olasz kormány döntése azt jelenti, hogy az olaszországi repülőtéri és kikötői határokon helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését.

Giorgia Meloni közösségi oldalán azt írta: a Ceutából érkező felvételek bizonyítják, hogy az ellenőrzés nélküli illegális bevándorlás konkrét veszélyt jelent az európai határok biztonságára, amellyel szemben Olaszország nem marad tétlen.

A ceutai krízissel összefüggésben José Manuel Albares spanyol külügyminiszter péntekre bekérette Giuseppe Buccino Grimaldit, Olaszország spanyolországi nagykövetét, miután Antonio Tajani olasz külügyminiszter az X közösségi platformon a kialakult helyzetet összefüggésbe hozta a spanyol kormány arra irányuló döntésével, hogy rendezze az országban illegálisan élő bevándorlók státusztát.

Albares szerint olasz kollégájának üzenete "méltatlan egy partner- és baráti ország külügyminiszteréhez, akitől európai szolidaritást várunk és nem pártpolitikai demagógiát". Mint írta, a ceutai események egy bírósági döntéshez kapcsolódnak, és semmi közük ahhoz, amit a bejegyzés állít.

Olaszországhoz hasonlóan Finnország és Dánia úgy is foglalt állást, hogy az Európai Uniónak minden szükséges intézkedést meg kell hoznia, így fontolóra kell vennie akár Spanyolország schengeni tagságának felfüggesztését is ebben az esetben.

Friedrich Merz német kancellár felszólította Madridot, hogy tegye biztonságossá az Európai Unió külső határát, de üdvözölte, hogy Spanyolország nem engedi Ceutáról tovább lépni európai területére a jogcím nélküli bevándorlókat.

Laurent Nunez francia belügyminiszter bejelentette: a francia-spanyol határon megnövelik a rendfenntartó erők létszámát, fokozzák a légi megfigyelést és a vasúti ellenőrzéseket is, de egyúttal segítséget is ajánlott a spanyol hatóságoknak, amennyiben kérik.

(MTI)

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