Extra :: 2026. augusztus 1. 22:10 ::

Sz@rtak a fürdőzők a 400 forintos WC-használati díjra a keszthelyi Helikon strandon

Megosztja az embereket, miért döntött valaki úgy, hogy a Balaton vizébe végezze el a nagydolgát, de egy biztos: a magas baktériumkoncentráció jelenléte miatt lezárták a keszthelyi Helikon strandot. Sokan úgy vélik, a négyszáz forintos mosdóhasználati díj váltotta ezt ki, a polgármester tájékoztatása szerint jövő héten tárgyalnak a mosdó ingyenessé tételéről. A városvezetés szerint szándékos cselekedet történt, emiatt feljelentést tettek.

„Fürdeni tilos!” tábla fogadja a látogatókat a keszthelyi Helikon strandon szerda óta, miután a vízminőségi vizsgálat rossz eredményt mutatott – közölte az RTL Híradó, melyet az Index szemlézett.

A polgármester szerint a megengedett határértéket meghaladó koncentrációban voltak jelen az E. coli és az Enterococcus baktériumok, de az újabb eredmények folyamatos csökkenést mutatnak.

Többen feltételezték, hogy a székletszennyezésre utaló jelek oka a fizetős mosdó. A május óta ingyenes strandon ugyanis 400 forintot kérnek a mosdóhasználatért, a napijegy ára pedig 1000 forint.

A polgármester közlése szerint a lezárás óta ingyenes a vécé, a jövő héten arról is tárgyalnak, hogy ez így maradjon.

Az önkormányzat azonban mást sejt a háttérben, szerintük gondatlanságból elkövetett vagy szándékos szennyezés történt. Emiatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek.

Várhatóan jövő hét elején lesz elérhető a határozat a baktériumok koncentrációjáról, szerdán pedig megnyílik az út a fürdés előtt. Addig a másik két keszthelyi strandot lehet belépőjeggyel látogatni.