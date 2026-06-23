Anyaország :: 2026. június 23. 10:56 ::

Toroczkai: a kormány a magyar történelem egyik legsötétebb diktatúráját akarja kiépíteni a korrupcióra hivatkozva

Magyar Péter felszólalásával kezdődött az Országgyűlés keddi ülése, a miniszterelnök napirend előtt a visegrádi együttműködés megerősítéséről beszélt.

Miniszterelnök: Közép-Európa jelen van, erős, és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa

Magyar Péter úgy fogalmazta meg a visegrádi négyek (V4) kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét, hogy Közép-Európa jelen van, erős, és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa.

A kormányfő azt mondta, ez egy olyan térség, amely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is.

"Ha jól végezzük a dolgunkat, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd" - fogalmazott. Hozzátette, úgy emlékeznek majd erre az időszakra, mint amikor a térség országai felismerték a saját erejüket, visszaépítették egymás bizalmát és közösen alakították Európa jövőjét.

A kormányfő azt javasolta a négy országnak (Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia), dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha.

Mi Hazánk: mi az a liberálglobalista közös alap, ami Magyar Pétert összeköti Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel?

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője úgy értékelt: a miniszterelnök első útja Lengyelországba nem a lengyel-magyar évezredes testvériség jegyében történt meg, hanem Magyar Péter valójában liberálglobalista politikai társához ment el.

Azt kérdezte Magyar Pétertől: mi az a "liberálglobalista közös alap", ami összeköti Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Radoslaw Sikorski miniszterelnök-helyettessel.

"Van egy olyan érzésem, hogy nem a közös történelmünkről beszélgettek, nem a magyar-lengyel nép jövőjéről beszélgettek, hanem arról, hogy hogyan tudnak beilleszkedni abba a nemzetközi globalista körbe, amely valójában nem a nemzetállamok szuverenitását képviseli, nem az európai népeket képviseli, hanem a megbízóikat, oligarchákat, bankárokat" - fogalmazott.

Toroczkai László a kormányt hiteltelennek nevezte, és azzal vádolta, hogy a nemzeti szimbólumokat arra használja, hogy félrevezesse a magyarokat. Számonkérte a kormányt a nagyváradi premontrei rendházzal kapcsolatos, szerinte Európában példátlan eljárásokkal kapcsolatban is. Úgy értékelt: még a Ceausescu-rendszerben sem volt arra példa, hogy egy magyar nyelvű szentmisére fegyveresek hatoljanak be.

KDNP: a Fidesz-KDNP-kormány számára mindig is fontos volt a V4-együttműködés

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt mondta: a Fidesz-KDNP-kormány számára mindig is fontos volt a V4-es együttműködés. A mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeztetve hozzátette: a csehek, lengyelek, németek, horvátok, szerbek közösen harcoltak a muzulmán hódítással szemben, akkor is összefogtak a terjeszkedő birodalmakkal szemben, és most is fontos a közép-európai nemzetek összefogása.

Hangsúlyozta: az Európai Unió gazdasági főtengelye már nem egy Berlin-Párizs-London, hanem a Berlin-Varsó, Budapest-Prága-tengelyen van inkább. Szerinte így is kell fellépniük a közép-európai országoknak, azonban jelenleg nem ezt tükrözi az Európai Unió.

Méltatta az elmúlt évek V4-országok közötti, energetikai és közlekedési összeköttetéssel kapcsolatban létrejött beruházásokat, és jelezte: bízik benne, hogy ezek folytatódnak.

Szerinte a visegrádi országok sok kérdésben - így a migráció vagy a kohéziós források ügyében - mindig egységes álláspontot képviseltek, akkor is, amikor megpróbálták a nyugat-európai országok megosztani a V4-ek együttműködését.

Veszélyesnek nevezte a brüsszeli birodalomépítési terveket, hangsúlyozva, hogy a V4-eknek közösen kell fellépniük az európai országok szuverenitásának védelme érdekében.

Fidesz: a visegrádi együttműködés sikere egész Európának jó lesz

Gulyás Gergely (Fidesz) közölte, örülnek annak, ha a visegrádi együttműködés újjáéled, és azt remélik, hogy az európai uniós érdekérvényesítésben ez a formáció sikerrel járhat, hiszen ez nemcsak Magyarországnak, a visegrádi négyeknek lesz jó, hanem Európa egészének, az EU-nak is.

A Fidesz frakcióvezetője szerint politikailag 2011 és 2021 között volt ennek az együttműködésnek a legerősebb korszaka, ekkor kormányoktól függetlenül ez volt az EU-n belüli legjobb érdekérvényesítési lehetőség, ami azért volt eredményes, mert az országok érdekei közösek. Megjegyezte, az Európai Tanácsban ennek a négy államnak annyi szavazata van, mint amennyi a franciáknak és a németeknek együtt.

Hozzátette: a rossz gyakorlatok átvételétől ugyanakkor tartózkodni kellene. A lengyel kormány "lefejezte" az alkotmánybíróságot, koncepciós eljárásokat indított, bírákat politikai hűségnyilatkozatra kötelezett, újságírókkal szemben erőszakosan lépett fel - mondta.

Gulyás Gergely kijelentette: most Magyarországon arra látnak kísérletet, hogy hogyan lehet közjogi szabályozással, alkotmánymódosítással a politikai ellenfeleket ellehetetleníteni, hogyan lehet a demokratikus jogállam ellen súlyos merényletet elkövetni visszamenőleges jogalkotással. Ezek távol állnak a jó visegrádi és a rendszerváltás utáni magyar hagyományoktól - összegzett.

Tisza: itt az alkalom a szövetségek visszaépítésére

A Mi Hazánk szónokának válaszolva Bujdosó Andrea (Tisza) azt kérte a képviselőtől, hogy ne tegyen összehasonlításokat, mert ő Nicolae Ceausescu román diktátor rendszerében nőtt fel, és ott volt Temesváron a forradalomban, kiállt a tankok és a katonák elé, hogy legyőzze a rendszert.

A visegrádi együttműködésről szólva azt mondta, hisz az együttműködésben, a magyarok egymással való együttműködésében, a határon túli magyarokkal és az európai együttműködésben is hisz. Nagyon jól indult ez az együttműködés, Magyarország akkoriban csak Csehországot nem előzte meg gazdaságilag, ez azonban teljesen megfordult, ezért pedig a Fidesz-KDNP a felelős - tette hozzá.

Bujdosó Andrea a visegrádi együttműködés gyengüléséért, Európa bizalmának elvesztéséért is az előző kormánypártokat tette felelőssé. Most itt az alkalom, hogy visszaépítsék ezeket a szövetségeket - mondta, közölve azt is, hogy a visegrádi országok közösen sokkal többet adhatnak Európának.

Miniszterelnök: az előző kormány feláldozta, a Tisza-kormány újjáépíti az ezeréves lengyel-magyar barátságot

Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában örömét fejezte ki, hogy Bujdosó Andrea rámutatott a szabadság és az elnyomás közti különbségre. Arról azonban a Mi Hazánk politikusa nem beszélt, hogy mit köszönhetnek az EU-nak és a schengeni csatlakozásnak az erdélyiek - tette hozzá a kormányfő.

Magyar Péter jelezte: ha szabálytalan és vállalhatatlan dolgok történnek, az első találkozásán felveti a román miniszterelnöknek.

Közölte: sem a krakkói érseknél, sem a lengyel elnöknél, sem a lengyel miniszterelnöknél nem beszélt senkivel "liberálglobalizmusról", majd az ellenzéki politikusokhoz fordulva azt mondta, érdemes lenne ellátogatniuk Lengyelországba, hogy lássák, hova jutottak el.

Európa szíve manapság Közép-Európában dobog, gazdasági, társadalmi, és biztonsági értelemben is, és építeni kell a közép-európai kapcsolatokra - emelte ki Magyar Péter.

Megjegyezte azt is, hogy az ellenzéki sorokból nem szóltak arról, hogy a volt lengyel igazságügyi minisztert, akit több tucat ügyben vádolnak, miért nem hagyták, hogy saját hazájában, egy európai uniós tagállamban az igazságszolgáltatás elé állítsák, sőt arról sem beszéltek, hogy a bújtatása hány millió forint közpénzbe került.

Az előző kormány feláldozta "Vlagyimir Putyin és lengyel politikusbűnözők oltárán az ezeréves lengyel-magyar barátságot", mi pedig újraépítjük - zárta szavait Magyar Péter.

Mi Hazánk: diktatúrát építenek a korrupcióra hivatkozva

Toroczkai László (Mi Hazánk) napirend előtti felszólalásában kiemelte: sokan örömmel fogadták, amikor a Tiszában arról beszéltek, hogy felszámolják a korrupciót. Azonban úgy tűnik, a magyar történelem egyik legsötétebb diktatúráját akarják kiépíteni a korrupcióra hivatkozva – jelentette ki.

Azt mondta: a Tisza példátlan módon eltávolítja az államfőt, és a saját emberét fogja a helyére ültetni.

Meglátása szerint a bankárokat és az oligarchákat támogatják, továbbá kifogásolta azt is, hogy milyen pozíciókat töltöttek be korábban Kármán András és Kapitány István miniszterek.

Magyar Péter úgy válaszolt, "összenőtt, ami összetartozik", a Mi Hazánk politikusának kérnie kellene a felvételét a Fideszbe, mert csak gyűlöletkeltésre, félelemkeltésre képes.

Azt is mondta, Toroczkai László irigy, mert ő – ellentétben Kármán Andrással és Kapitány Istvánnal – "soha életében nem dolgozott valódi munkahelyen", ezért gyalázza őket. Kármán András és Kapitány István sok millió forint adót fizetett be, nem keltettek gyűlöletet a honfitársaik ellen, és nem voltak gyávák végighallgatni a sükösdi gyerekeket az Országházban.

KDNP: a kormány felelőssége megvédeni a keresztényeket

Latorcai Csaba (KDNP) arról beszélt, hogy a kereszténység a világon leginkább üldözött vallás, és a keresztényüldözés Európában is jelen van, amikor keresztényeket nevetségessé tesznek vagy elhallgattatnak. Mivel most a Tisza van kormányon, az ő felelőssége, hogyan alakul a keresztényellenes magatartás Magyarországon – közölte.

Úgy vélte, nem segítik a keresztények védelmét az elmúlt időben tett kormányzati megnyilatkozások az egyházi iskolákról.

Azt is felvetette, hogy vallásellenes provokáció lehet a "Pride felvonuláson".

Magyar Péter azt mondta: nem telik el nap, hogy az ellenzék ne beszélne a "Pride"-ról, de ő nem tudja, mi fog ott történni, mert ő akkor kormányülésen lesz. Ugyanakkor azt ajánlotta a képviselőnek, menjen ki, nézze meg a "Pride"-ot.

Kiemelte: az ellenzék megint úgy akar megvédeni embereket, hogy nem kérték meg őket erre.

Ez a kormány leül az oktatási intézmények vezetőivel és van oktatási minisztere – mutatott rá.

Kitért rá: rengeteg adófizetői pénz van Tusványosban, a szervezők mégis gyávák meghívni rá a miniszterelnököt, miközben Orbán Viktor volt kormányfő ott lesz.

(MTI nyomán)