Anyaország :: 2026. június 24. 08:36 ::

Közös nyilatkozatot adtak ki a V4 miniszterelnökei

A visegrádi együttműködés (V4) országai visszatértek a gyökerekhez, és megegyeztek abban, hogy a történelmi jelentőségű csoport keretében minden eddiginél szorosabban dolgoznak együtt - olvasható az országcsoport gödöllői csúcstalálkozóját követően szerdán hajnalban kiadott közös nyilatkozatban.

Az MTI-hez eljuttatott dokumentum szerint a részt vevő felek - Magyar Péter miniszterelnök, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh, illetve Robert Fico szlovák kormányfő - megállapodtak abban, hogy megerősítik az országaik közötti együttműködést, alapul véve a közös érdekeket és a már korábban együtt elért eredményeket, amelyek megmutatkoztak például az európai uniós politikával kapcsolatban, egyebek között a magas energiaárak elleni küzdelem, illetve a bevándorlás kezelése terén.

Megegyeztek abban is, hogy - közös érdekek mentén - szoros együttműködésre törekszenek a régiós, az európai és a globális partnerekkel is.

A közleményben kiemelték az EU következő, több évre szóló pénzügyi keretét (MFF), beleértve a kohéziós és mezőgazdasági politikát, a rugalmas egységes piacot, a fenntartható agrár-élelmiszeripari ágazatot, az EU-tagjelölt országok érdemeken alapuló integrációját, a tiszta energiaforrásokra történő átállás és a versenyképesség közötti egyensúlyt (kiemelt tekintettel az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatára), valamint az autóiparra és a kereskedelempolitikára vonatkozó javaslatcsomagot, mint olyan területeket, ahol az országcsoport érdekei közösek, és amely területeken ennél fogva közösen léphetnek fel.

A kormányfők megegyeztek abban, hogy felszólítják az illetékes minisztereket és az EU-ban lévő főtárgyalóikat, állítsák helyre az együttműködési csatornákat az EU-politikák terén annak érdekében, hogy visszahelyezzék a V4-országok korábban már hatékonynak bizonyuló együttműködési keretrendszerét.

A régiós együttműködéssel kapcsolatban a felek egyetértettek a szoros együttműködés fontosságában, elsősorban a szállítmányozás és az energetikai infrastruktúra fejlesztése terén, különös tekintettel az Észak-Déli vonalra. Hangsúlyozták azt is, hogy a régiós versenyképesség erősítése érdekében mélyíteni kell az együttműködést a digitalizáció, a mesterséges intelligencia (MI), a határokon átívelő kiberbiztonság és a digitális szolgáltatások bővítése terén is.

Egyetértettek továbbá abban is, hogy folytatni kell a régióban már korábban elindított infrastruktúra-beruházásokat, kiemelve at új finanszírozási formák keresésének szükségességét.

Szorgalmazták emellett a régió egymás közötti állampolgári és kulturális kapcsolatok mélyítését, illetve síkra szálltak a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) munkájának további támogatása mellett.

A vezetők, mint azt a nyilatkozatban hozzátették, arra is utasították az illetékes tárcavezetőket, hogy az év végéig a régiós együttműködés további lehetőségeit tárják fel, és azokról tegyenek jelentést a vezetőknek.