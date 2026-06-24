Anyaország :: 2026. június 24. 10:56 ::

Magzatkárosító oldószert találtak a komáromi ipari park víztározójában

Magzatkárosítóként besorolt N-metil-pirrolidon (NMP) oldószert találtak helyi civilek a Greenpeace-szel a komáromi ipari park víztározójában - közölte az MTI-vel szerdán a környezetvédelmi szervezet.

Tájékoztatásuk szerint az Ébresztő, Komárom! civil csoport június elején kereste meg a Greenpeace-t, mert a komáromi ipari park víztározójában tucatnyi nagytestű haltetemet láttak a vízfelszínen és a nádas mellett. A helyiek elmondása szerint, ha a tó megtelik, innen a Dunába emelik át a vizet. A szokatlan jelenség miatt június 8-án mintát vettek a víztározóból, majd ezt a mintát a Greenpeace segítségével akkreditált laboratóriumban vizsgáltatták be, többféle anyagra.

A vizsgálat során az akkumulátorgyártás során használt oldószert, N-metil-pirrolidont találtak a mintákban. Az ipari park területén működik többek között a JWH NMP-feldolgozó üzeme, az Enchem Hungary Kft. elektrolitgyára, illetve az SK On és az SK Battery akkumulátorgyárak.

A Greenpeace szerint a jelenlegi szabályozás hiányosságát mutatja, hogy az NMP-nek nincs vizekre (sem felszíni, sem felszín alattiakra) vonatkoztatható határértéke.

A Greenpeace nem állítja, hogy az NMP okozta a halpusztulást, mivel ezt csak teljes körű hatósági vizsgálat tudja megállapítani. Hangsúlyozzák: nem zárható ki, hogy más oldószerek is kerülhettek a vízgyűjtőbe, melyekre vizsgálatuk ez alkalommal nem terjedt ki. A mostani mintavételben az NMP mellett vizsgált fluorid, szerves karbonátok, illetve kobalt, lítium, nikkel szintje nem haladta meg a határértéket.

Annak kiderítése, hogy az NMP valamelyik akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó üzemből kerülhetett-e a környezetbe, a hatóságok feladata. A Greenpeace ezért bejelentést tett az esetről, és kéri az eset kivizsgálását a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivataltól.

Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője a közleményben hangsúlyozta: ez a komáromi mérés is azt bizonyítja, hogy az akkumulátorüzemeknek folyamatos hatósági kontroll mellett kell működniük. Előfordulhat, hogy ugyanaz a gyár, amelyik pár hónappal ezelőtt nem bocsátott ki szennyező anyagokat, egy másik ellenőrzés idején megteszi ezt.